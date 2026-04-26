الإحصاء يرصد مفاجآت جديدة في العلامات التجارية وبراءات الاختراع بمصر 2025

مؤشرات العلامات التجارية وبراءات الاختراع في مصر.. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، عن أبرز مؤشرات الملكية الفكرية في مصر خلال عام 2025، والتي تعكس حركة الطلبات على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وتوزيعها بين المصريين والأجانب، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم بهذا اليوم الذي يوافق 26 أبريل من كل عام، والذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عام 2000، ويُحتفل به هذا العام تحت شعار «الملكية الفكرية والرياضة: انطلق، ابتكر».

جهاز الإحصاء

مؤشرات العلامات التجارية في مصر خلال 2025

ووفقًا لبيان جهاز الإحصاء الذي حصل الموجز على نسخة منه، شهدت العلامات التجارية في مصر خلال عام 2025 تسجيل 41,256 طلبًا للحصول على علامات تجارية جديدة، في حين بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة 7,827 علامة فقط، مقارنة بـ23,790 علامة في عام 2024، بانخفاض نسبته 67.1%.

واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من العلامات التجارية الممنوحة بعدد 6,339 علامة بنسبة 81%، مقابل 1,488 علامة لباقي الجنسيات.

وجاء ترتيب أبرز الجنسيات الحاصلة على العلامات التجارية كالتالي، حيث تصدر المصريون القائمة، يليهم المتقدمون من الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 418 علامة بنسبة 5.3%، ثم المتقدمون من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 228 علامة بنسبة 2.9% من إجمالي العلامات الممنوحة عام 2025.

مؤشرات براءات الاختراع في مصر

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري 1,818 طلبًا خلال عام 2025، منها 528 طلبًا للمصريين بنسبة 29%، مقابل 1,290 طلبًا للأجانب بنسبة 71%.

كما بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة 102 براءة خلال العام ذاته، توزعت بين 26 براءة للمصريين بنسبة 25.5%، و76 براءة للأجانب بنسبة 74.5%.

توزيع براءات الاختراع حسب المجالات

جاء توزيع براءات الاختراع الممنوحة وفق التصنيف الدولي ليعكس تنوع مجالات الابتكار، حيث تصدر مجال الاحتياجات الإنسانية بعدد 42 براءة اختراع بنسبة 41.2%.

وجاء في المرتبة الثانية مجال الكيمياء والفلزات بعدد 22 براءة بنسبة 21.6%، يليه مجال عمليات التشكيل والنقل بعدد 14 براءة بنسبة 13.7% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2025.

توزيع براءات الاختراع حسب الدول

أظهرت البيانات تصدر المصريين قائمة الحاصلين على براءات الاختراع بعدد 26 براءة بنسبة 25.5%، يليهم المتقدمون من الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 22 براءة بنسبة 21.6%، ثم فرنسا بعدد 8 براءات بنسبة 7.8% من إجمالي البراءات الممنوحة خلال عام 2025.