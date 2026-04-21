الإحصاء يرصد مفاجآت بمؤشرات المركبات المرخصة في مصر

المركبات المرخصة في مصر.. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث بياناته بشأن حصـر المركبات المرخصة في مصر حتى نهاية ديسمبر 2025، والتي أظهرت نموًا واضحًا في إجمالي أعداد المركبات على مستوى الجمهورية، وارتفاع نسبة السيارات الخاصة لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المركبات المسجلة.

إجمالي المركبات المرخصة في مصر

أوضح التقرير الذي حصل الموجز على نسخة منه، أن إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بلغ 11.05 مليون مركبة في 31 ديسمبر 2025، مقابل 10.41 مليون مركبة في العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 6.1%، ما يعكس توسعًا مستمرًا في سوق المركبات داخل مصر.

توزيع المركبات حسب المحافظات

جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 2.8 مليون مركبة تمثل نحو 25.7% من الإجمالي، تلتها محافظة الجيزة بنحو 1.6 مليون مركبة بنسبة 14.4%، ثم محافظة الإسكندرية بـ780.5 ألف مركبة بنسبة 7.1%.

وفي المقابل، سجلت محافظة جنوب سيناء أقل عدد من المركبات المرخصة بإجمالي 46.7 ألف مركبة فقط، بما يمثل 0.4% من إجمالي المركبات على مستوى الجمهورية.

السيارات المرخصة وتوزيعها

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة نحو 6.0 مليون سيارة بنسبة 54.1% من إجمالي المركبات المرخصة في مصر، واستحوذت السيارات الخاصة (الملاكي) على النصيب الأكبر بإجمالي 5.7 مليون سيارة بنسبة 94.8% من إجمالي السيارات، بينما سجلت سيارات الأجرة 295.2 ألف سيارة بنسبة 4.9%، في حين جاءت سيارات “مؤقت” بعدد محدود بلغ 125 سيارة فقط.

المركبات في مصر

الأتوبيسات المرخصة

سجل إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة نحو 182.1 ألف أتوبيس بنسبة 1.6% من إجمالي المركبات. وتصدر الأتوبيس الخاص القائمة بعدد 72.9 ألف أتوبيس بنسبة 40%، بينما جاء الأتوبيس العام في المرتبة الأخيرة بعدد 13.2 ألف أتوبيس بنسبة 7.3% من إجمالي الأتوبيسات.

سيارات النقل والمقطورات

بلغ إجمالي سيارات النقل والمقطورات المرخصة نحو 1.4 مليون مركبة بنسبة 12.2% من إجمالي المركبات المرخصة في مصر، حيث سجلت سيارات النقل 1.2 مليون مركبة تمثل 92% من هذا القطاع، بينما بلغ عدد المقطورات 107.7 ألف مقطورة بنسبة 8%.