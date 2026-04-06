وزارة العمل تطرح 1820 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 12 محافظة.. إليك التفاصيل

وظائف وزارة العمل.. أصدرت وزارة العمل، اليوم الاثنين، نشرة التوظيف الأسبوعية متضمنة 1820 فرصة عمل، بالتعاون مع 33 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، مع فتح باب التقديم خلال شهر أبريل 2026 الجاري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل وظائف وزارة العمل لشهر أبريل 2026.

فرص عمل جديدة بالتعاون مع 33 شركة

أكد وزير العمل حسن رداد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

وأوضح أن القطاع الخاص شريك وطني في معركة البناء، يفتح أبوابه للشباب، ويشارك الدولة مسؤولية التنمية، ويوفر فرص عمل حقيقية.

توجيهات بمتابعة جدية الوظائف المعلنة

وجّه الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية الفرص المعلنة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحري الدقة والمصداقية في نشر الوظائف، حتى استلام العامل لمهام عمله رسميًا.

كما جدّد دعوته لشباب مصر للإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تؤهل الشباب لوظائف المستقبل وفق احتياجات سوق العمل.

تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة

وبيّنت الوزارة في بيان لها أن النشرة تضم فرصًا متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ كرامة العامل وتصون حقوقه.

كما تشمل النشرة فرصًا مخصصة لذوي الهمم في إطار سياسة دمجهم في سوق العمل.

المحافظات والتخصصات المتاحة

وتغطي الفرص الجديدة محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، الغربية، المنيا، بني سويف، شمال سيناء، الأقصر، أسوان، القليوبية، في تخصصات متعددة تشمل:

التسويق والموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

طرق التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

إصدار أسبوعي لنشرة التوظيف

وأشارت وزارة العمل إلى أن نشرة التوظيف تصدر بشكل أسبوعي من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث الفرص المتوفرة على مستوى الجمهورية، نتاج تعاون مشترك بين مديريات العمل والقطاع الخاص بالمحافظات.

