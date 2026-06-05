سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن 5 يوينو 2026.. سوق الصاغة يشتعل

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5-6-2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 5-6-2026 وهي كالتالي:

سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026



فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 7605 جنيها للبيع، 7520 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل عيار 21 الأكثر مبيعا 6655 جنيها للبيع، و 6580 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل عيار 18 نحو 5704 جنيها للبيع، 5640 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4406 جنيها للبيع، و 4420 جنيها للشراء من المستهلك.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 53240 جنيها للبيع، 52640 جنيها للشراء، دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم، يتراوح بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و 200 جنيه.