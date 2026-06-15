وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعزيز الشراكة والتعاون

مباحثات بين وزير الكهرباء ووفد البنك الأوروبي.. التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ماتيو باترونى نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية " EBRD " والوفد المرافق له، وذلك فى اطار التعاون والشراكة مع البنوك الدولية متعددة الأطراف، واستمرار للتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للتحول الطاقي.

مباحثات بين وزير الكهرباء ووفد البنك الأوروبي

كما حضر الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، واللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز الشراكة للمشروعات المستقبلية فى مختلف مجالات الكهرباء ، سيما مشروعات دعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة

تناول اللقاء مناقشة التعاون في مجالات دعم الشبكة الموحدة، وتقديم الدعم الفني والتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال قياسات الرياح فى عدد من المناطق ومنها منطقة غرب سوهاج، وكذلك اعادة التأهيل وخطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية ، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 ، ، بدلا من 42% عام 2030 .

وناقش اللقاء المستجدات التنفيذية للمشروعات والخطط الإستثمارية الإضافية فى اطار التعاون لدعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء ، وتطرق اللقاء الى استراتيجية العمل لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، فى ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وأشاد الدكتور محمود عصمت ، بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية ، مؤكدا ان دور البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان له بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، وان البنك شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مشروعات الطاقات المتجددة وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.

وأشار إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في اطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات ، مؤكدا اهمية استثمار ما تم على صعيد تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك بطاريات تخزين الطاقة