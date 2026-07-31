أسعار السجائر اليوم في مصر.. استقرار المحلي والمستورد والتبغ المُسخن

أسعار السجائر اليوم في مصر واصلت تصدر اهتمام المستهلكين والتجار، بعدما شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في أسعار السجائر المحلية والمستوردة، إلى جانب ثبات أسعار منتجات التبغ المُسخن، دون تسجيل أي زيادات جديدة، وفق الأسعار الرسمية المعلنة.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة يومية من المواطنين لأي تغييرات قد تطرأ على أسعار السجائر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البحث عن أحدث الأسعار لمختلف العلامات التجارية المتداولة في السوق المصرية.

أسعار السجائر المحلية اليوم

استقرت أسعار السجائر المحلية عند مستوياتها الرسمية دون أي تغيير، وجاءت على النحو التالي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا .

. كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا .

. كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا .

. كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا .

. كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا .

. بوسطن وبلومنت: 48 جنيهًا .

. مونديال بجميع أنواعه: 48 جنيهًا .

. مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيهًا .

. مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر»: 48 جنيهًا .

. ماتوسيان: 48 جنيهًا.

ويؤكد استمرار هذه الأسعار ثبات التسعير الرسمي المعتمد داخل الأسواق، مع عدم الإعلان عن أي زيادات جديدة على السجائر المحلية حتى الآن.

أسعار السجائر المستوردة في مصر

كما حافظت السجائر المستوردة على أسعارها دون تغيير، لتظل عند المستويات التالية:

ميريت: 111 جنيهًا .

. مارلبورو: 102 جنيه .

. مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا .

. إل آند إم: 82 جنيهًا .

. دافيدوف: 102 جنيه .

. ونستون: من 65 إلى 73 جنيهًا بحسب النوع.

ويعكس استقرار أسعار السجائر المستوردة انتظام عمليات التوزيع وتوافر المنتجات بالأسواق وفق الأسعار الرسمية.

أسعار التبغ المُسخن اليوم

شهدت منتجات التبغ المُسخن أيضًا استقرارًا في أسعارها، دون تسجيل أي تعديلات جديدة، وجاءت كالتالي:

HEETS Selections : 82 جنيهًا للعبوة.

: للعبوة. HEETS Dimensions : 69 جنيهًا للعبوة.

: للعبوة. TEREA: 87 جنيهًا للعبوة.

ويشمل هذا الاستقرار جميع الفئات الرئيسية لمنتجات التبغ المُسخن المتداولة في السوق المصرية.

أسباب استقرار أسعار السجائر

يرجع استقرار أسعار السجائر إلى استمرار تطبيق التسعير الرسمي من قبل الشركات المنتجة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع بيع السجائر بأسعار أعلى من الأسعار المحددة.

كما ساهم انتظام سلاسل الإمداد وتوافر التبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار منظومة التوزيع، في الحفاظ على الأسعار الحالية دون حدوث تقلبات أو زيادات خلال الفترة الأخيرة.

استمرار متابعة أسعار السجائر

تحظى أسعار السجائر في مصر باهتمام واسع من المستهلكين وأصحاب منافذ البيع، إذ يترقب كثيرون أي تحديثات قد تطرأ على أسعار السجائر المحلية أو المستوردة أو منتجات التبغ المُسخن.

وحتى الآن، تؤكد أحدث الأسعار المعلنة استمرار حالة الاستقرار في السوق، مع ثبات جميع العلامات التجارية عند مستوياتها الرسمية، دون صدور أي قرارات جديدة بشأن تعديل الأسعار، وهو ما يعزز استقرار سوق السجائر خلال الفترة الحالية.