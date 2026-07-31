خطة ترامب لغزة..تفاصيل خارطة الطريق الجديدة لاستكمال وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع

خارطة طريق جديدة لتنفيذ اتفاق غزة

كشف "مجلس السلام" المعني بملف غزة عن بنود خارطة طريق جديدة تهدف إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة شاملة تستند إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرامية إلى إنهاء الصراع وتهيئة الأوضاع لإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من الالتزامات السياسية والأمنية والتنفيذية التي تقع على عاتق جميع الأطراف، مع وضع جدول زمني واضح وآلية رقابة دولية لمتابعة التنفيذ وضمان الالتزام بكافة البنود.

التزام بخطة ترامب لتحقيق السلام

بحسب ما ورد في خارطة الطريق، تلتزم جميع الأطراف المعنية بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها الإطار العام لتحقيق السلام في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ مراحل الاتفاق بصورة متدرجة، بحيث لا يتم الانتقال إلى أي مرحلة جديدة إلا بعد التأكد من استكمال تنفيذ المرحلة السابقة.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن، وتقليل فرص انهياره أو تعثره خلال مراحل التطبيق.

انسحاب إسرائيلي واستعادة الحياة الطبيعية

ومن أبرز البنود التي تضمنتها خارطة الطريق، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بما يسمح بعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا داخل القطاع، مع اتخاذ إجراءات لتمكين الإدارة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها المدنية والإدارية.

كما تنص الوثيقة على إطلاق برامج لإعادة إعمار غزة، إلى جانب تنفيذ مشروعات للتنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، بما يسهم في استقرار الأوضاع الإنسانية ودعم سكان القطاع.

تمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار

تركز خارطة الطريق على تعزيز دور الإدارة الفلسطينية في إدارة شؤون القطاع خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة المؤسسات والخدمات العامة، بالتوازي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تعرضت لأضرار واسعة خلال الحرب.

وتشمل الخطة أيضًا توفير بيئة أمنية مستقرة تساعد على جذب الدعم الدولي وتمويل مشروعات إعادة البناء والتنمية.

مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية

ولم تقتصر خارطة الطريق على الجوانب الأمنية، بل تضمنت كذلك إطلاق مسار سياسي موثوق يهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

كما أكدت الوثيقة ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ جميع التزاماتها الواردة في بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، باعتباره جزءًا من التفاهمات المنظمة للمرحلة المقبلة.

التزامات حماس والفصائل الفلسطينية

وفي المقابل، نصت خارطة الطريق على التزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقًا لما ورد في بروتوكول شرم الشيخ، في إطار إجراءات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات.

وتسعى هذه البنود إلى توفير مناخ يسمح ببدء تنفيذ الإجراءات السياسية والإدارية والاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق.

جدول زمني خلال 14 يومًا

ووفقًا للوثيقة، سيتم إعداد الجدول الزمني النهائي وآليات تنفيذ خارطة الطريق خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ موافقة جميع الأطراف على الاتفاق.

وبعد الانتهاء من إعداد الجدول الزمني، تبدأ اللجنة الوطنية الفلسطينية دخول قطاع غزة لتولي مسؤولياتها والإشراف على إدارة المرحلة الانتقالية، بما يضمن تنفيذ البنود المتفق عليها وفق الإطار الزمني المحدد.

آلية رقابة دولية لمتابعة التنفيذ

وتنص خارطة الطريق على إنشاء آلية رقابة دولية من خلال لجنة تحقق دولية تتولى متابعة تنفيذ الاتفاق ورصد أي انتهاكات قد تصدر عن أي طرف.

وستعمل اللجنة عبر نظام رقابة معزز يهدف إلى توثيق الالتزام ببنود الاتفاق، ورفع التقارير الخاصة بسير التنفيذ، بما يعزز فرص نجاح خارطة الطريق واستمرار وقف الحرب، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة وتهيئة الأجواء لانطلاق مسار سياسي شامل.