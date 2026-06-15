تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا في كأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم صوب ملعب " لومن فيلد" لمشاهدة قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

يسعي منتخب مصر للخروج بنتيجة إيجابية أمام منتخب بلجيكا القوي لتحقيق انطلاقة قوية بالبطولة وقد اختتم الفراعنه استعداداتهم للمونديال بمواجهة البرازيل في لقاء انتهي بفوز السامبا بنتيجة 2-1..

موعد مباراة مصر ضد بلجيكا

القمة الساخنة التي تجمع منتخب الفراعنة ضد نظيره منتخب بلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد بلجيكا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب البلجيكي في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري.، عبر قناة الجزائرية الأرضية

تردد القناة الجزائرية الأرضية

تردد: 11680

الاستقطاب : H

معدل الترميز : 27500

كما يمكنك متابعة مباراة مصر ضد بلجيكا عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2، وbeIN SPORTS MAX 4 مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد بلجيكا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب بلجيكا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبدالمنعم ، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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