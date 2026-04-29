رقم جديد.. الإحصاء يكشف معدل البطالة في مصر وأوضاع سوق العمل 2025

معدل البطالة في مصر 2025.. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مجموعة من المؤشرات المهمة الخاصة بسوق العمل في مصر، والتي أظهرتها نتائج بحث القوى العاملة لعام 2025، شاملة معدل البطالة، وحجم قوة العمل، وعدد المشتغلين.

مؤشرات البطالة في مصر 2025

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أكد جهاز الإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر خلال عام 2025 إلى 6,3٪ مقارنة بـ 6,6٪ في عام 2024، بانخفاض قدره 0,3٪، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات سوق العمل، وزيادة حجم قوة العمل وعدد المشتغلين على مستوى الجمهورية.

تراجع البطالة بين الشباب

أشار التقرير إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة ليصل إلى 13,2٪ من إجمالي قوة العمل داخل نفس الفئة العمرية، بتراجع قدره 1,7٪ مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في فرص التشغيل لهذه الفئة.

وسجل معدل البطالة بين الذكور 8,1٪ مقابل 33,8٪ للإناث، ما يعكس فجوة واضحة في فرص العمل بين الجنسين.

كما تراجعت معدلات البطالة عبر الفئات العمرية المختلفة، حيث سجلت الفئة من 15 إلى 19 سنة نحو 9,8٪ مقابل 12,2٪، وبلغت 16,9٪ للفئة من 20 إلى 24 سنة مقابل 19,1٪، فيما سجلت الفئة من 25 إلى 29 سنة نحو 11,5٪ مقابل 12,2٪ في 2024.

معدل البطالة

انخفاض بطالة المؤهلات المتوسطة والعليا

رصدت البيانات تراجع معدل البطالة بين الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية إلى 16,8٪ مقارنة بـ 18,7٪ في العام السابق.

وبلغت النسبة بين الذكور 10,1٪ مقابل 12,2٪، فيما سجلت الإناث 38,3٪ مقابل 40,8٪، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث رغم التحسن العام.

ارتفاع قوة العمل إلى أكثر من 34 مليون فرد

أظهرت النشرة ارتفاع قوة العمل إلى 34,154 مليون فرد خلال 2025، مقابل 32,041 مليون في 2024، بنسبة زيادة بلغت 6,6٪.

وتوزعت قوة العمل بواقع 26,683 مليون من الذكور و7,471 مليون من الإناث، بينما سجلت الحضر 14,992 مليون فرد مقابل 19,162 مليون في الريف.

زيادة طفيفة في عدد المتعطلين رغم تراجع المعدل

بلغ عدد المتعطلين 2,136 مليون متعطل خلال 2025، مقارنة بـ 2,113 مليون في 2024، بزيادة قدرها 23 ألف متعطل بنسبة 1,1٪، رغم انخفاض معدل البطالة الإجمالي.

وسجلت البطالة في الحضر 9,8٪ مقابل 9,6٪، بينما انخفضت في الريف إلى 3,5٪ مقابل 4,2٪.

كما بلغت البطالة بين ذكور الحضر 5,9٪ مقابل 2,1٪ في الريف، في حين سجلت إناث الحضر 22,5٪ مقابل 8,8٪ في الريف، مدفوعة بمشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية.

50,9٪ من المتعطلين سبق لهم العمل

أوضحت البيانات أن 50,9٪ من المتعطلين خلال 2025 سبق لهم العمل، مقارنة بـ 42,3٪ في 2024، وهو ما يعكس تغيرًا في طبيعة سوق العمل وزيادة حالات فقدان الوظائف.

نمو عدد المشتغلين بنسبة 7٪

ارتفع عدد المشتغلين إلى 32,018 مليون مشتغل في 2025 مقابل 29,928 مليون في 2024، بنسبة زيادة 7,0٪.

وسجلت الحضر 13,520 مليون مشتغل، مقابل 18,498 مليون في الريف، مع استمرار استحواذ الريف على النسبة الأكبر من العمالة.

المشتغلين بأجر نقدي

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 22,118 مليون مشتغل بنسبة 67,7٪ من إجمالي المشتغلين، مقابل 68,8٪ في الربع السابق و71,0٪ في نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ عدد أصحاب الأعمال 2,022 مليون مشتغل بنسبة 6,2٪، بينما سجل العاملون لحسابهم 5,935 مليون بنسبة 18,1٪، وبلغ عدد العاملين دون أجر داخل الأسرة 2,602 مليون بنسبة 8,0٪.

الفلاحين

الزراعة والتجارة تقودان نمو التشغيل

تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك قائمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين بنحو 6,574 مليون مشتغل بنسبة 20,5٪، بزيادة 17,5٪ عن 2024.

وجاءت تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بـ 5,236 مليون مشتغل بنسبة 16,4٪، بزيادة 12,9٪.

في المقابل، تراجع نشاط التشييد والبناء إلى 3,631 مليون مشتغل بنسبة انخفاض 10,2٪، بينما ارتفع عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية إلى 4,311 مليون بنسبة زيادة 9,2٪.

ارتفاع معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي

سجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 46,2٪ من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) مقابل 44,2٪، بزيادة 2,0٪.

وبلغ المعدل بين الذكور 70,6٪ مقابل 20,7٪ للإناث، ما يعكس استمرار الفجوة في المشاركة الاقتصادية.

كما بلغ المعدل في الحضر 45,6٪ مقابل 46,7٪ في الريف خلال 2025.