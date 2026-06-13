التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد بلجيكا في كأس العالم

يترقب عشاق المتعة والإثارة، المواجهة الساخنة التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

يواصل منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة بلجيكا، وقد التقي الفراعنة المنتخب البرازيلي في اختبار ودي انتهي بفوز السامبا بنتيجة 2-1 وحرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال تلك التجربة علي إشراك أكبرعدد من اللاعبين للوقوف علي التشكيل الأساسي قبل خوض المواجهات الرسمية ببطولة كأس العالم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بلجيكا

من المنتظر أن يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب بلجيكا الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبدالمنعم ، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

مصر ضد بلجيكا

موعد مباراة مصر ضد بلجيكا

مواجهة منتخب الفراعنة ضد نظيره منتخب بلجيكا التي تجمعهما في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في العاشرة مساء بعد غد الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره المنتخب البلجيكي في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في العاشرة مساء بعد غد الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري.، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

يرصد الموجز، قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم 2026 والتي تضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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