موعد مباراة مصر ضد إيران في كأس العالم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية، مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيوزيلندا في ثالث مواجهاته بمشواره بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

تضم مجموعة منتخب الفراعنة بالمونديال منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا وقد اختتم منتخب مصر استعداداته للمونديال بمواجهة كل من روسيا والبرازيل وحرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال تلك التجارب علي إشراك أكبرعدد من اللاعبين للوقوف علي التشكيل الأساسي للفراعنة بالمونديال.

موعد مباراة مصر ضد إيران

مواجهة منتخب الفراعنة ضد نظيره منتخب إيران التي تجمعهما في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تنطلق في السادسة من صباح السبت الموافق 27 يونيو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إيران

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في السادسة من صباح السبت الموافق 27 يونيو الجاري.، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد إيران

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إيران

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نظيره منتخب إيران حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبدالمنعم ، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية ، حمدي فتحي ، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش ، محمد صلاح ، تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر العناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني ، حمدي فتحي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، حسام عبد المجيد ، محمد عبد المنعم ، كريم حافظ ، أحمد فتوح ، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية ، مهند لاشين ، إمام عاشور، محمود صابر، دونجا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد صلاح ، هيثم حسن ، عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم ، إبراهيم عادل.

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