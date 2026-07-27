6000 فرصة عمل.. وزير العمل يفتتح الملتقى القومي للتشغيل بالشرقية بمشاركة 55 شركة

6000 فرصة عمل للشباب.. افتتح وزير العمل حسن رداد، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى القومي للتشغيل بمحافظة الشرقية، بمشاركة 55 شركة من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 6000 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات، ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق التشغيل وربط المحافظات المتقاربة وذات النشاط المشترك في منظومة تشغيل متكاملة.

ويستعرض الموجز في هذه السطور تفاصيل ملتقى التوظيف بمحافظة الشرقية يوفر 6000 فرصة عمل للشباب.

تفاصيل ملتقى التوظيف بمحافظة الشرقية

يُقام الملتقى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارة العمل بالتعاون مع محافظة الشرقية، وجامعة الزقازيق، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستهدف أبناء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية.

وزير العمل

حوار مع الشركات والباحثين عن العمل

وأجرى وزير العمل حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات المشاركة والشباب المتقدمين للحصول على فرص العمل، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة التشغيل.

ودعا الوزير الشركات إلى الاستمرار في التوسع في توفير فرص عمل لائقة، وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويوفر بيئة عمل آمنة ومحفزة على زيادة الإنتاج، كما حث الشباب على الاستفادة من فرص العمل المتاحة وبرامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة لتأهيلهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

ملتقى التشغيل

وأكد أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، وأن الوزارة ستستمر في التنسيق مع شركائها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات.

التشغيل التكاملي بين المحافظات

وأوضح وزير العمل أن الملتقى يمثل بداية عملية لدخول خطة التشغيل التكاملي بين المحافظات حيز التنفيذ، باعتبارها أحد المحاور الجديدة التي تتبناها الوزارة لتعظيم الاستفادة من فرص العمل المتاحة، وتوسيع نطاقها على المستوى الإقليمي بما يحقق التكامل بين المحافظات، ويتيح للشباب فرصًا أكبر للالتحاق بسوق العمل وفقًا لاحتياجات كل منطقة وطبيعة الاستثمارات القائمة بها.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في توفير فرص التشغيل ودعم التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الملتقى يجسد نموذجًا للتعاون بين الحكومة والجامعات والمحافظات والقطاع الخاص، بما يعزز الربط المباشر بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، ويدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة والاستثمار في العنصر البشري.

ملتقى توظيف الشرقية

الشرقية: دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل

من جانبه، قال محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني إن استضافة المحافظة للملتقى القومي للتشغيل تعكس مكانتها كمركز إقليمي للتنمية والاستثمار، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة العمل وكافة الشركاء لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتهيئة مناخ داعم للاستثمار والإنتاج بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جامعة الزقازيق تربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وأكد رئيس جامعة الزقازيق الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي أن الجامعة تتبنى رؤية تستهدف ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز التدريب العملي، والتوسع في الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن استضافة الجامعة للملتقى تأتي في إطار دورها المجتمعي لدعم الطلاب والخريجين، وفتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين مؤسسات الإنتاج، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل.

إقبال من الشباب على فرص التوظيف

وشهد الملتقى إقبالًا من الشباب الباحثين عن العمل، حيث أتيحت لهم فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي الشركات والتعرف على الوظائف المتاحة وشروط الالتحاق بها في مختلف القطاعات، بما يعزز الربط بين طالبي العمل ومؤسسات الإنتاج، ويدعم جهود الدولة في توسيع فرص التشغيل.