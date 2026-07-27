رواد الهندسة الحديثة التابعة للسويدي تفوز بمشروع إنشاء شبكات البنية التحتية بمدينة السادات الصناعية

فازت شركة رواد الهندسة الحديثة بمشروع إنشاء شبكات البنية التحتية بمدينة السادات الصناعية الجديدة، لصالح شركة السويدي للتنمية الصناعية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 1,000,000 متر مربع، ويمثل خطوة محورية نحو تمكين الجيل الجديد من المجتمعات الصناعية المتكاملة في مصر، ودعم التوسع الصناعي المستدام.

رواد الهندسة الحديثة تفوز بمشروع إنشاء شبكات البنية التحتية بمدينة السادات الصناعية

وتتمتع المدينة بموقع استراتيجي ضمن المحور الصناعي واللوجستي بين القاهرة والإسكندرية، حيث صُممت لدعم جذب الاستثمارات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتمكين التوسع الصناعي المستقبلي، وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد. ومن خلال تنفيذ شبكات متقدمة ومستدامة، من المتوقع أن يخلق المشروع قيمة مضافة للقطاعات الصناعية والمجتمعات المحيطة والاقتصاد الوطني، مع تعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية تنافسية في المنطقة.

وقال المهندس ياسر السعدنى، مدير القطاع التجارى لشركة رواد الهندسة الحديثة:في رواد الهندسة الحديثة، نؤمن بأن البنية التحتية تمثل أساس النمو الصناعي المستدام. ومن خلال قدراتنا المتعددة في تنفيذ مشروعات EPC، نعمل على تسليم مشروعات كبيرة تجمع بين التميز الهندسي وكفاءة التنفيذ والاستدامة.

ويعكس هذا المشروع التزامنا المستمر بتطوير بنية تحتية صناعية تدعم صناعات المستقبل، وتحقق أثراً اقتصادياً ملموساً، ولا يقتصر دورنا على أعمال التنفيذ فقط، بل نساهم في تشكيل بيئة صناعية متكاملة تدعم النمو وتتماشى مع رؤية مصر للتنمية.

كما يعزز المشروع مكانة رواد الهندسة الحديثة كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى داخل مصر وعلى مستوى المنطقة."

ويتضمن نطاق الأعمال المدنية وتجهيز الموقع، إلى جانب شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وأنظمة مياه الشرب ومكافحة الحريق، وشبكات الري، والبنية التحتية الكهربائية للجهد المتوسط والمنخفض بما في ذلك لوحات التوزيع والكابلات، وأنظمة إنارة الطرق، وشبكات قنوات الاتصالات، والمباني المساندة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وسيتم تنفيذ المشروع مع الالتزام بمعايير الاستدامة، والسلامة، والجودة، والاشتراطات البيئية، بموجب اتفاقية تعاقدية متكاملة تتضمن مراجعة التصميم والتنفيذ على مدار 24 شهراً، بما يضمن تلبية جميع مكونات المشروع لأعلى معايير الأداء والاعتمادية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد.

وأضاف المهندس محمد عبد المقتدر، رئيس قطاع المشروعات البنية التحتية بالشركة: يتطلب تنفيذ مشروع بهذا الحجم تكاملاً سلساً بين التخصصات المدنية والكهربائية والميكانيكية، مدعوماً بقدرات متقدمة في التخطيط والتنفيذ.

ومن خلال خبرتنا في مشروعات EPC ونهجنا متعدد التخصصات، نلتزم بتسليم شبكة بنية تحتية صناعية متكاملة تحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية والاستدامة طويلة الأمد."

وتملك شركة رواد الهندسة الحديثة -إحدى شركات مجموعة السويدي إلكتريك- خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في السوق المصرية والأسواق الإقليمية والإفريقية، نجحت خلالها في أن تثبت جدارتها، وتكون محل ثقة لتنفيذ المشروعات الضخمة متعددة التخصصات مرتفعة التعقيدات، والتى تشمل العديد من القطاعات الحيوية والمتنوعة مثل الطاقة الخضراء، والصناعات الثقيلة والبنية التحتية، الموانئ، الجسور، والمباني التجارية، فضلاً عن المستشفيات والفنادق والمؤسسات التعليمية، والتراثية.

نجحت الشركة بفضل التحالفات الاستراتيجية المتميزة مع كبرى الشركات الدولية وجهات التمويل العالمية والإقليمية، وبفضل رؤيتها التي تعتمد على الابتكار والتميز والجودة، في التوسع على المستوى الإقليمي في العراق والسعودية والإمارات وليبيا، وعدد من الدول الإفريقية. وحققت الشركة نجاحات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية مثل محطة رابغ للطاقة في السعودية، وتنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط وفقا لأحدث التجهيزات والمعدات الصديقة للبيئة، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، إلى جانب قاعة الألعاب الرياضية الأولمبية، ومشروعات إحياء التراث والتى تشمل ترميم قصر محمد على ومتحف البحر الأحمر في جدة و مشروع SAL بالرياض.