أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد التاسع من مجلتها (يونيو 2026) بمشاركات واسعة للعديد من مؤسسات الدولة، إلى جانب نخبة من البرلمانيين، والخبرات الأكاديمية والمتخصصين، عن "تمكين الطفل والنشء ".

بمشاركات واسعة.. الرقابة النووية والإشعاعية تُطلق العدد التاسع من مجلتها التوعوية

يتضمن العدد كتابات لعدد من الشخصيات المتميزة ، بأقلام كلٍ من: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والنائبة الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب المصري، والنائبة الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر.

كما شارك كل من؛ والدكتور محمد حسين سعد الدين، أستاذ علم النفس الإكلينيكي ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة، والأب روماني أمين اليسوعي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمصر ومدير مدرسة العائلة المقدسة "الجزويت"، والدكتور أحمد جمال الدين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة الأطفال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ومقرر لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة الإعلام والنشء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، وحسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، وأشنادل محمد أمين حلمي الثاني، الأمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، ونبيل فؤاد أحمد، مدير عام الموارد البشرية والمشرف العام على مبادرة العقول الخضراء بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ويُقدِّم العدد أيضًا مقالًا فريدًا عن ثقافة الأمان، بقلم الدكتور شريف بكر، رئيس إدارة الجودة والتدقيق بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حرصًا من الهيئة على التوعية بأهميتها، وما تبذله من جهود في سبيل تقييمها. كما تناول العدد الجديد جهود إدارة الجودة والتدقيق بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تحقيق استدامتها المؤسسية، تصدير بقلم الدكتور جمال أبو جبل، مدرس بكلية الإعلام جامعة الأزهر والمدقق اللغوي لمجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

جديرٌ بالذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، وهي إحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.