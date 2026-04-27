محافظ الجيزة يكشف مستجدات توريد القمح 2026 بصومعة إمبابة وجاهزية 12 موقعًا

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، انتظام عمليات توريد وتخزين محصول القمح لعام 2026، صباح اليوم خلال جولة ميدانية في صومعة إمبابة للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإجراءات التوريد ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة في عملية الاستلام، إلى جانب التأكد من توافر وسائل الحماية والتخزين الآمن للحفاظ على جودة المحصول وضمان سلامة التوريد.

متابعة ميدانية مستمرة لتأمين موسم القمح

أكد محافظ الجيزة خلال جولته أن القمح يُعد واحدًا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي الغذائي، مشيرًا إلى متابعة الجاهزية التامة لكافة مواقع الاستلام لضمان انتظام عمليات التوريد دون معوقات.

وأوضح أن المتابعة تتم بصفة يومية وميدانية وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية.

صومعة إمبابة

12 موقعًا تخزينيًا لاستقبال محصول القمح

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن محافظة الجيزة استعدت هذا العام لاستقبال محصول القمح من خلال تجهيز 12 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعة جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن، وهي:

صومعة إمبابة - صومعة أطفيح - صومعة بني سلامة - صومعة أوسيم - صومعة برقاش - مركز تجميع أوسيم - بنكر أوسيم - مركز تجميع السعودية - مركز تجميع الصف - ثلاثة مواقع تابعة لجهاز مستقبل مصر: الضبعة 1 - الضبعة 2 - الضبعة 3.

ويأتي ذلك بما يضمن سهولة التوريد وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل المزارعين وتحقيق الانسيابية في حركة النقل والتخزين.

طاقات تخزينية ونظم حديثة داخل صومعة إمبابة

أشار محافظ الجيزة إلى أن المساحة المنزرعة قمحًا بالمحافظة تبلغ 29 ألف فدان، لافتًا إلى أن صومعة إمبابة تُعد من أقدم الصوامع التخزينية، وتستقبل عمليات التوريد عبر النهر والسكة الحديد والنقل البري.

وتبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن، وتضم 109 خلايا خرسانية تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير، ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق، ونظام الاتصالات اللاسلكية.

50 ألف طن حجم التوريد منذ بداية الموسم

أوضح المحافظ أن كمية القمح المحلي الموردة لجميع المواقع التخزينية بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد بلغت 50 ألف طن.

توريد القمح

تفقد شامل للصومعة ولقاء المزارعين

شهدت الجولة تفقد الدورة المستندية ولوحة التشغيل والمعامل وأماكن التخزين والحفظ والنواقل من أعلى الصومعة.

كما التقى محافظ الجيزة بعدد من المزارعين للتأكد من عدم وجود أية معوقات في عمليات النقل والتوريد، وصرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

توجيهات بتيسير الإجراءات للمزارعين

أكد محافظ الجيزة على مديري مديريتَي التموين والزراعة ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بمحصول القمح وتعمل على تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

فتح جميع مواقع الاستلام وتحديد سعر التوريد

أوضح بلاسي مدير مديرية التموين أنه تم فتح جميع المواقع التخزينية أمام الموردين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بحيث تكون قريبة من أماكن زراعة القمح.

وأشار إلى أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2026 يبلغ 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5.

المشاركون في جولة محافظ الجيزة بصومعة إمبابة

جاءت جولة المحافظ بحضور بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، واللواء ياسر محمد هيكل رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة.