رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة قرة للطاقة في فعالية قرع الجرس

افتتح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الخميس 11 يونيو 2026، بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار"KORRA" الدكتور أحمد درويش، والمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس أيمن قرة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي نظمتها البورصة المصرية احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بالسوق الرئيسي.

وخلال كلمته، هنأ رئيس البورصة قيادات الشركة بإتمام إجراءات القيد وبدء التداول، مؤكدًا أن البورصة المصرية تمثل منصة تمويل استراتيجية تدعم خطط التوسع والنمو للشركات، وتسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة تعزز قدرتها على تنفيذ استثماراتها المستقبلية.

وأضاف رضوان أن إدراج أسهم شركة KORRA يعكس تنامي ثقة الشركات في سوق رأس المال المصري، ويؤكد قدرته على استقطاب شركات رائدة تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقدمتها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية ، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية.



وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة تواصل العمل على جذب المزيد من شركات القطاع الخاص واستقطاب قطاعات اقتصادية جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة.

ومن جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة قرة عن بدور إدارة البورصة المصرية، مثمنًا التعاون والدعم الذي قدمته خلال مراحل القيد المختلفة، والذي أسهم في استكمال الإجراءات وبدء التداول على أسهم الشركة بالسوق الرئيسي مؤكدا أنها لحظة تاريخية للشركة كما وجه الشكر لكل العاملين في شركة "قرة" على جهودهم المضنية طوال السنوات الماضية للوصول إلى هذا الإنجاز الكبير.

ومن الجدير بالذكر أن شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار KORRA، تعمل بمجال حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم حلول مبتكرة مستدامة، ويبلغ رأس مال الشركة 450 مليون جنيه موزعًا على 2.250 مليار سهم، بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.20 جنيه.