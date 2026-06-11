روساتوم تُصنّع أول شحنة وقود نووي لوحدة الطاقة رقم 4 في محطة "كودانكولام" بالهند

أعلنت شركة "روساتوم" عن تصنيع الوقود النووي المخصص للتحميلة الأولى لمفاعل وحدة الطاقة رقم 4 في محطة كودانكولام بالهند للطاقة النووية، وذلك في مصنع بناء الآلات بمدينة إليكتروستال (شركة إم إس زد التابعة لقطاع الوقود في روساتوم). وقد تم اعتماد المنتج رسمياً من قبل ممثلي الجهة العميلة، وهي المؤسسة الهندية للطاقة الذرية.

وقد تم تصنيع مجموعات الوقود الخاصة بمفاعل VVER-1000 في إطار عقد مع شركة «TVEL» (الشركة الإدارية لقطاع الوقود في روساتوم) لتزويد وحدتي الطاقة رقم 3 و4 في المرحلة الثانية من محطة كودانكولام بالوقود طوال عمرهما التشغيلي.

ويُذكر أن أول تحميلة وقود للوحدة رقم 3 قد تم تصنيعها في منشأة أخرى تابعة لـروساتوم لإنتاج الوقود، وهي مصنع نوفوسيبيرسك للمواد الكيميائية المركزة، وتم توريدها إلى الهند في ديسمبر 2025.

وخلال تشغيل وحدتي المرحلة الأولى من محطة كودانكولام المزودتين بمفاعلات VVER-1000، تمكن الخبراء الروس والهنديون من تحقيق تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية من خلال إدخال وقود نووي متطور وتمديد دورات الوقود. ومنذ عام 2022، يتم تزويد محطة كودانكولام بوقود نووي متطور من طراز TVS-2M، الذي يضمن تشغيلًا أكثر موثوقية وكفاءة من حيث التكلفة بفضل بنيته الصلبة، ومرشح الحماية من الشوائب من الجيل الجديد، واحتوائه على كمية أكبر من اليورانيوم. وقد أسهم استخدام هذا الطراز في زيادة دورة التشغيل المستمرة للوحدات من 12 إلى 18 شهرًا، ما يقلل عدد مرات التوقف لإعادة التزود بالوقود ويزيد من إنتاج الكهرباء.

وبالتوازي مع ذلك، صُمم مبنى تخزين الوقود الجديد في محطة كودانكولام لاستيعاب وقود أربع وحدات طاقة، بما يلبي احتياجات المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع. وجاءت نسب الإنجاز والتوريدات لتشير إلى أن المرحلة الثانية تجاوزت نسبة الإنجاز في إنشائها 80%، بينما تجاوزت نسبة التوريدات الواقعة ضمن مسؤولية الجانب الروسي 95%. أما المرحلة الثالثة، فقد تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 40%، وبلغت نسبة التوريدات نحو 40%.

وستكون وحدات المرحلة الثانية من محطة كودانكولام أول وحدات VVER-1000 في العالم تبدأ التشغيل مباشرة بدورة وقود مدتها 18 شهرًا. ويُعد ذلك ثمرة التعاون الناجح خلال السنوات الأخيرة بين قطاع الوقود في «روساتوم» وشركائه الهنود، حيث جرى اختبار الحلول الفعالة التي سبق تطبيقها في وحدات مماثلة في روسيا والصين على الوحدتين العاملتين بالمحطة. وعلى مدار دورة حياة المحطات النووية، لا تقتصر خدمات «روساتوم» على توريد الوقود النووي فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات الهندسية التي تسهم في تعزيز كفاءة وحدات الطاقة من خلال حلول جديدة للوقود ودورات التشغيل.

يشار إلى أن محطة كودانكولام للطاقة النووية تقع في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، ويشمل المشروع إنشاء ست وحدات طاقة بمفاعلات VVER-1000 بقدرة إجمالية تبلغ 6000 ميجاواط. وتتولى المؤسسة الهندية للطاقة الذرية دور المطور والعميل الفني للمشروع، بينما تقوم شركة «آتوم ستروي إكسبورت» (التابعة لقطاع الهندسة في روساتوم) بدور المصمم العام ومورّد المعدات. وقد دخلت وحدتا المرحلة الأولى (رقم 1 ورقم 2) الخدمة في عامي 2013 و2017 على التوالي، فيما لا تزال وحدتا المرحلة الثانية (رقم 3 ورقم 4) قيد الإنشاء. وتلتزم الوحدات الجديدة في المحطة بأحدث متطلبات السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويضم قطاع الوقود في روساتوم وتديره شركة «TVEL» منشآت لتصنيع الوقود النووي، وتحويل اليورانيوم وتخصيبه، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، إضافة إلى مؤسسات البحث والتطوير والتصميم الهندسي. وبصفته المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، يوفر قطاع الوقود الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، ولمفاعلات بحثية في تسع دول، ولمفاعلات الأسطول النووي الروسي، حيث يعمل واحد من كل ستة مفاعلات طاقة في العالم بوقود «TVEL».

ويُعد قطاع الوقود في «روساتوم» أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم، وأحد رواد السوق العالمية للنظائر المستقرة. كما يواصل تطوير أنشطة جديدة في مجالات الكيمياء، والمعادن، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، وتفكيك المنشآت النووية، وقد تم إنشاء الجهات التكاملية المتخصصة في تقنيات التصنيع الإضافي وأنظمة تخزين الطاقة ضمن هيكل «روساتوم».

وتأتي هذه الخطوات في وقت تواصل فيه روسيا تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية الدولية بشكل مستمر، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة، والعمل على تعزيز قدراتها التصديرية وتوريد السلع والخدمات والمواد الخام إلى مختلف أنحاء العالم، وهي الجهود التي تسهم فيها «روساتوم» وشركاتها التابعة بدور فاعل.