أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في مصر.. استقرار محلي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في السوق المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد، تزامنًا مع توقف التداولات في البورصة العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية، بعد أن أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب قوية بلغت نحو 35 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6000 جنيه للبيع، بينما تراوح سعره في بعض التعاملات بين 5895 و6000 جنيه دون احتساب قيمة المصنعية، فيما بلغ متوسط الفارق بين سعري البيع والشراء نحو 50 جنيهًا.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية والسياسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، دون احتساب قيمة المصنعية، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 6857 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 21: 6000 جنيه .

. سعر جرام الذهب عيار 18: 5142 جنيهًا .

. سعر جرام الذهب عيار 14: 4000 جنيه .

. سعر الجنيه الذهب: 48000 جنيه .

. سعر أوقية الذهب عالميًا: 4052 دولارًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير وفقًا لتحركات السوق العالمية وسعر صرف الدولار والعرض والطلب داخل السوق المحلية.

مكاسب أسبوعية للأوقية العالمية

أنهت أوقية الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 4052 دولارًا، مقارنة بنحو 4017 دولارًا في بداية الأسبوع، لتسجل مكاسب بلغت 35 دولارًا، مدعومة بحالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ويتابع المستثمرون عن كثب التطورات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال المرحلة الحالية.

الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث ينتظر المستثمرون أي إشارات جديدة تتعلق بمستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ويعد قرار الفيدرالي من أبرز المحركات لأسعار الذهب، إذ تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على جاذبية الاستثمار في المعدن النفيس مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.

ويرى محللون أن أي مؤشرات نحو خفض أسعار الفائدة قد تمنح الذهب دفعة جديدة للصعود، في حين أن الإبقاء على سياسة نقدية متشددة قد يحد من مكاسب المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

لماذا تؤثر أسعار الفائدة على الذهب؟

ترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة العائد على أدوات الاستثمار مثل السندات والودائع، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى تقليل استثماراتهم في الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.

وفي المقابل، فإن اتجاه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة يعزز الطلب على الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين.

المصنعية تختلف من محل إلى آخر

لا تشمل الأسعار المعلنة قيمة المصنعية، والتي تختلف باختلاف نوع المشغولات الذهبية والمحل أو الشركة المصنعة. وتتراوح قيمة المصنعية عادة بين 3% و7% من سعر الجرام.

ويعد الذهب عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في تكلفة المصنعية بسبب تنوع تصميماته واستخدامه في المشغولات الحديثة، بينما تنخفض تكلفة المصنعية في الذهب عيار 24، الذي يستخدم غالبًا في تصنيع السبائك والمنتجات الاستثمارية.

ويبقى سعر الذهب في السوق المصرية مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب المحلي، إلى جانب قرارات السياسة النقدية العالمية، وهو ما يجعل الأسواق تترقب باهتمام نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة لمعرفة الاتجاه المتوقع لأسعار المعدن النفيس.