40 مليون جنيه تكلفة مدرستين جديدتين في إمبابة.. إليك التفاصيل

افتتاح مدرستين جديدتين بمنطقة إمبابة.. افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مدرستين جديدتين بمنطقة إمبابة بإجمالي 52 فصلًا دراسيًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافات الطلابية وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ويرصد الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل افتتاح محافظ الجيزة مدرستين جديدتين بمنطقة إمبابة اليوم.

افتتاح مدرستين جديدتين في إمبابة

شملت الافتتاحات مدرسة المدينة المنورة الرسمية لغات، ومدرسة خاتم المرسلين الابتدائية، واللتين تم تنفيذهما بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الجيزة.

وتقام مدرسة المدينة المنورة الرسمية لغات على مساحة 3221 مترًا مربعًا وتضم مبنى بسعة 22 فصلًا دراسيًا بتكلفة 17 مليون جنيه، بينما تقع مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية على مساحة 2500 متر مربع وتضم مبنيين بإجمالي 30 فصلًا دراسيًا بتكلفة 23 مليون جنيه.

مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية

تقليل الكثافات الطلابية وتحسين بيئة التعليم

أكد المحافظ أن إنشاء المدارس الجديدة يهدف إلى تقليل الكثافات داخل الفصول بمنطقة إمبابة، ضمن توجه الدولة للتوسع في البنية التعليمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

متابعة ميدانية لمكونات المدارس

عقب الافتتاح، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المدرستين، كما تفقد الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والملاعب ودورات المياه، إلى جانب الاطمئنان على توافر خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

محافظ الجيزة

وأشاد المحافظ بالمستوى الإنشائي والتجهيزي للمدارس الجديدة، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير البنية التعليمية في المحافظة.

حضور رسمي ومتابعة تنفيذ المشروعات التعليمية

شارك في الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، من بينهم وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إضافة إلى عدد من نواب البرلمان ورؤساء الأحياء ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية.

دعم مستمر لقطاع الشباب والرياضة

وفي سياق متصل، شهد محافظ الجيزة ختام النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم، والذي أُقيم على استاد حسن الشاذلي بنادي الترسانة الرياضي، وسط حضور جماهيري ومنافسة بين الفرق المتأهلة.

وانتهت المباراة النهائية بين فريقي ميت شماس والمنوات بفوز فريق المنوات بنتيجة 2-1، في لقاء عكس تطور مستوى مراكز الشباب داخل المحافظة.

دوري مراكز الشباب

تطوير مراكز الشباب ودعم المواهب

أكد المحافظ خلال الفعالية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تمثل قاعدة أساسية لاكتشاف المواهب وصناعة أجيال قادرة على المنافسة.

وأضاف أن محافظة الجيزة مستمرة في تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتيح بيئة مناسبة لتنمية المهارات الرياضية والثقافية.

تكريم الفرق الفائزة

في ختام البطولة، قام المحافظ بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، إلى جانب الميداليات الذهبية والفضية للفريقين الأول والثاني، مشيدًا بالروح الرياضية والتنظيم الجيد للبطولة.