الجيزة تبدأ تطبيق الصرف الإلكتروني للأسمدة بـ كارت الفلاح

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة رسميًا تطبيق منظومة الصرف الإلكتروني للأسمدة الزراعية باستخدام “كارت الفلاح”، وذلك بالتزامن مع انتهاء الموسم الشتوي والاستعداد لانطلاق الموسم الصيفي 2026، في خطوة جديدة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.

التحول الرقمي في دعم المزارعين

أكدت مديرية الزراعة أن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد يأتي في إطار توجه حكومي شامل يهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية.

ويهدف النظام الجديد إلى الحد من أي تلاعب أو تسريب في توزيع الأسمدة المدعمة، إلى جانب تسهيل الإجراءات على المزارعين وتقليل الوقت والجهد المبذول في عمليات الصرف التقليدية.

آلية الصرف باستخدام “كارت الفلاح”

أوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن صرف المقررات السمادية سيتم إلكترونيًا وفقًا لبيانات الحيازة الزراعية المسجلة لكل مزارع، حيث يتم استخدام “كارت الفلاح” كوسيلة أساسية لإتمام عملية الصرف.

وأشار مسؤولو المديرية إلى أن المزارعين يمكنهم صرف الأسمدة من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو عبر منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة مثل خدمات “فوري”، وهو ما يعزز من سهولة الوصول إلى الدعم في أي وقت وبأقل إجراءات ممكنة.

تصريحات مسؤولي الزراعة بالجيزة

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم الزراعي ورفع كفاءتها، بما يضمن تحقيق العدالة بين المزارعين.

وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على الربط الإلكتروني بين الجمعيات الزراعية وقواعد البيانات المركزية، ما يتيح متابعة دقيقة لكميات الأسمدة المصروفة لكل حيازة زراعية على حدة.

كما شدد على أن الهدف الأساسي هو منع أي تجاوزات أو تلاعب في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط.

إجراءات مهمة قبل الموسم الصيفي

دعت مديرية الزراعة المزارعين إلى ضرورة مراجعة بيانات الحيازة الزراعية الخاصة بهم داخل الجمعيات الزراعية، خاصة بعد التعديلات التي تمت خلال الموسم الشتوي، للتأكد من دقة البيانات المسجلة.

كما شددت على أهمية التأكد من صلاحية “كارت الفلاح”، وفي حال انتهاء مدته يجب التوجه لتجديده فورًا، مع ضرورة تفعيل الرقم السري الخاص بالكارت من خلال البنك المختص لضمان سهولة تنفيذ عمليات الصرف.

وأكدت المديرية أيضًا على ضرورة الحفاظ على سرية الكارت وعدم تسليمه لأي شخص آخر، باعتباره مسؤولية شخصية يتحملها المزارع وحده.

أهداف المنظومة الجديدة

تسعى الدولة من خلال تطبيق منظومة الصرف الإلكتروني للأسمدة إلى تطوير القطاع الزراعي بشكل شامل، من خلال تعزيز الشفافية في توزيع الدعم، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب رفع جودة الإنتاج الزراعي.

كما يساهم النظام الجديد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الزراعي ويحقق استفادة أكبر للمزارعين.

وبذلك تمثل منظومة “كارت الفلاح” خطوة مهمة نحو تحديث آليات الدعم الزراعي في مصر، بما يواكب التطور التكنولوجي ويحقق العدالة في توزيع الموارد الزراعية المدعمة.