سعر الدولار اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 في مصر.. آخر المستجدات بالبنوك

ننقل لكم سعر الدولار اليوم الجمعة 12-6-2026 ، الذى شهد حالة من التباين مع بداية تعاملاته الصباحية في كل البنوك المصرية سواء البنوك الحكومية أو الخاصة.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر شراء الدولار عند 52.16 جنيه، وسعر البيع 52.26 جنيه.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية

وصل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية إلى 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء الدولار 51.94 جنيه، وسعر البيع 52.04 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، جاء سعر شراء الدولار عند 51.93 جنيه، وسعر البيع 52.03 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي

في المصرف العربي، بلغ سعر شراء الدولار 51.93 جنيه، وسعر البيع 52.03 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الدولار 51.93 جنيه، وسعر البيع 52.03 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل

سجل بنك فيصل سعر شراء الدولار عند 51.93 جنيه، وسعر البيع 52.03 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار 51.93 جنيه، وسعر البيع 52.03 جنيه.

سعر الدولار في ميدبنك

سجل ميد بنك سعر شراء الدولار 51.93 جنيه، وسعر البيع 52.03 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.