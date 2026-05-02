موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبي التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة للموسم الحالي 2025-2026 برصيد 47 نقطة بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره فريق إنبي في ظل المنافسة الشرسة علي لقب الدوري مع بيراميدز والزمالك، ويسعي الأهلي لمواصلة انتصاراته بعد تحقيقه فوز كبير علي الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

موعد قمة الأهلي ضد إنبي

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري علي استاد القاهرة.

مشاهدة قمة الأهلي ضد إنبي

يمكنك متابعة أحداث مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد إنبي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره إنبي والذي من المنتظرأن يشهد الدفع بالعناصرالأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - هادي رياض - ياسين مرعي - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو - تريزيجيه - أشرف بن شرقي.

تشكيل إنبي المتوقع ضد الأهلي

من المنتظرأن يضم تشكيل فريق إنبي ضد نظيره فريق الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما الثلاثاء المقبل العناصرالأتية..

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : مروان داود ، أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، هشام عادل.

خط الوسط: زياد كمال ، محمد جولدي ، عماد ميهوب.

خط الهجوم : حامد عبد الله ، أقطاي عبد الله ، محمد حتحوت.

