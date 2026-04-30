القمة 132.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي وتعديلات محدودة قبل مواجهة الحسم

معتمد جمال يستقر على القوام الأساسي لنادي الزمالك.. وصداع الجبهة اليمنى يربك الحسابات قبل لقاء القمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي في القمة رقم 132 ضمن المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، وسط تغييرات محدودة في التشكيل واستقرار نسبي على العناصر الأساسية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق المتصدرة، ما يجعل القمة واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

استقر المدير الفني للزمالك معتمد جمال على إجراء تعديلات طفيفة في التشكيل، مع الإبقاء على الهيكل الأساسي للفريق، حيث من المتوقع استمرار المهدي سليمان في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع، يعتمد الجهاز الفني على الثنائي حسام عبد المجيد ومحمود حمدي "الونش"، بينما يتكون خط الوسط من الثلاثي عبد الله السعيد ومحمد شحاتة وأحمد فتوح، في محاولة للسيطرة على وسط الملعب.

أما في الخط الأمامي، فيقود الهجوم كل من البرازيلي خوان بيزيرا وناصر منسي، بحثاً عن تسجيل أهداف مبكرة تربك حسابات المنافس.

أزمة الجبهة اليمنى تؤرق الجهاز الفني

تظل الجبهة اليمنى أحد أبرز التحديات أمام الجهاز الفني للزمالك، حيث يفاضل معتمد جمال بين الثنائي محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم، في ظل غياب عمر جابر بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

كما يواصل الجهاز الفني دراسة الخيارات المتاحة في الجبهة اليسرى، بمشاركة المغربي محمود بنتايج، لضمان التوازن الدفاعي والهجومي أمام الأهلي.

الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة

على الجانب الآخر، يدخل النادي الأهلي اللقاء بقيادة مدربه ييس توروب وسط غيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق.

ويغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين البارزين، أبرزهم محمد هاني للإيقاف، وياسر إبراهيم ويوسف بلعمري بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غيابات أخرى لأسباب فنية وصحية، ما قد يؤثر على شكل الفريق في المباراة.

موعد مباراة القمة 132 والقنوات الناقلة

تقام المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة قنوات "أون تايم سبورت"، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها.

ترتيب الدوري قبل القمة

يدخل الزمالك المباراة متصدراً جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من أهمية اللقاء في تحديد ملامح المنافسة على اللقب.

تفوق تاريخي للزمالك في مواجهات مايو

تحمل مواجهة القمة رقم 132 طابعاً تاريخياً، حيث تعد المباراة الرابعة عشرة بين الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقاً نسبياً للزمالك، الذي حقق 5 انتصارات، مقابل 3 للأهلي، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل، ما يعكس تقارب المستوى وصعوبة التوقع بنتيجة اللقاء.

قمة الحسم.. من يحسم الصدارة؟

في ظل هذه المعطيات، تبدو القمة 132 مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث يسعى الزمالك لتعزيز صدارته والاقتراب خطوة من اللقب، بينما يطمح الأهلي للعودة بقوة إلى سباق المنافسة وتقليص الفارق.

وتبقى جماهير الكرة المصرية على موعد مع مواجهة نارية قد تحمل مفاجآت كبيرة، في واحدة من أكثر مباريات القمة إثارة في السنوات الأخيرة.