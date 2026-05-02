موجة حر وتقلبات جوية تضرب مصر السبت .. عواصف ترابية وأمطار

تشهد الأجواء في مصر حالة من التذبذب الحاد، حيث تتلاقى الكتل الهوائية الساخنة مع نشاط ملحوظ للرياح، ما يخلق طقسًا غير مستقر تتخلله ارتفاعات قوية في درجات الحرارة وفرص لهطول أمطار رعدية في بعض المناطق، لتفرض هذه الحالة الجوية نفسها بقوة على مشهد الطقس في البلاد.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس السبت سيحمل طابعًا متقلبًا، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفضات جوية مصحوبة بكتل هوائية حارة، ما يؤدي إلى أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين تبدأ الأجواء معتدلة خلال الصباح.



ومع تقدم ساعات اليوم، تظل درجات الحرارة في مستويات مرتفعة، قبل أن تنخفض تدريجيًا خلال الليل لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا، مع استمرار تأثير الرياح التي تعزز الإحساس بعدم الاستقرار.

وفيما يخص الأمطار، تشير التقديرات إلى نشاط ملحوظ على المناطق الغربية، خاصة السلوم ومطروح وسيوة، حيث تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بنشاط رعدي في بعض الأحيان.

كما تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، مع احتمالية ضعيفة لوصول زخات خفيفة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال ساعات المساء.

وتُعد الرياح العنصر الأكثر تأثيرًا في طقس هذا اليوم، حيث تنشط بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، مع هبات قوية قد تصل إلى 70 كم/س، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة، وهو ما قد يتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ويؤثر على حركة التنقل، لا سيما على الطرق السريعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال النهار، وتنخفض إلى 17 درجة ليلًا، بينما تسجل الإسكندرية 23 درجة، ومطروح 21 درجة. أما في جنوب البلاد، فتسجل قنا وسوهاج 40 درجة مئوية، في حين تصل في أسوان إلى 41 درجة، ما يعكس شدة الموجة الحارة التي تضرب تلك المناطق.

إليك أهم نصائح هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال هذه الفترة:



☀️ أثناء الطقس الحار

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

ارتدِ ملابس قطنية فاتحة اللون لتقليل امتصاص الحرارة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتفادي الجفاف.

استخدام واقٍ من الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.



في حالة الشبورة المائية :

القيادة بهدوء مع تشغيل كشافات الشبورة.

ترك مسافات آمنة بين السيارات لتجنب الحوادث.

عدم التوقف المفاجئ على الطرق السريعة.



عند نشاط الرياح :

إحكام غلق النوافذ لتجنب دخول الأتربة.

ارتداء كمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

تجنب التواجد بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية غير المثبتة جيدًا.

🌡️ نصائح عامة

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لمعرفة التغيرات.

تجنب المجهود البدني الشاق في فترات الذروة الحرارية.

الاه