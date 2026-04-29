طقس الأربعاء في مصر..أجواء حارة نهارًا وتحذيرات من شبورة كثيفة ورياح نشطة

مع استمرار التغيرات المناخية خلال فصل الربيع، تكشف خرائط الطقس عن يوم يحمل ملامح صيفية مبكرة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بينما تفرض الشبورة حضورها في الصباح، ما يستدعي الانتباه لتفاصيل الحالة الجوية قبل بدء اليوم.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس حار خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، في حين يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

وتُعد الشبورة المائية الظاهرة الأبرز، حيث تتشكل في ساعات الصباح الأولى، خاصة بين الرابعة والثامنة، على عدد من الطرق الحيوية، من بينها الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية، ما يتطلب القيادة بحذر.

كما تشهد بعض المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح، خاصة في جنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر وأجزاء من الوجه البحري، بسرعة تصل إلى 35 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال في بعض المناطق المكشوفة.

أما فرص سقوط الأمطار، فتبقى محدودة للغاية، حيث قد تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها أحيانًا رذاذ خفيف غير مؤثر.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 29 درجة للعظمى و17 للصغرى، بينما تنخفض على السواحل الشمالية إلى 24 درجة، في حين تسجل محافظات الصعيد درجات حرارة أعلى، حيث تصل إلى 35 درجة في أسوان، و33 درجة في كل من قنا وسوهاج، مع أجواء حارة خلال ساعات النهار.