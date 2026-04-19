الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد ودرجات الحرارة وتحذر من رياح وأمطار

مع تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية يوميًا، كشفت هيئة الأرصاد عن ملامح طقس الأحد في مصر، والذي يحمل في طياته تغيرات ملحوظة بين دفء النهار وبرودة الليل، إلى جانب ظواهر جوية قد تؤثر على الحياة اليومية.

ملامح الطقس خلال اليوم

بحسب التوقعات، يبدأ اليوم بأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتسود أجواء مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على معظم الأنحاء.



وتظل المناطق الساحلية أكثر اعتدالًا، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس لطيف يميل للبرودة.

ظواهر جوية مؤثرة



تشهد البلاد نشاطًا للرياح على نطاق واسع، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق، خاصة الصحراوية والمكشوفة.



كما تتوافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة إلى متوسطة، نتيجة تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة.

خريطة درجات الحرارة



القاهرة: 28 للعظمى و16 للصغرى

الإسكندرية: 22 للعظمى و15 للصغرى

شمال الصعيد: تصل إلى 31 درجة نهارًا

جنوب الصعيد: تسجل حتى 34 درجة

ويُظهر هذا التباين اختلافًا واضحًا في الإحساس بدرجات الحرارة بين مناطق الجمهورية.



إرشادات للمواطنين



يوصي الخبراء بضرورة الحذر أثناء التنقل، خاصة في أوقات نشاط الرياح، وارتداء ملابس مناسبة للفروق الحرارية بين الليل والنهار. كما يُنصح بمتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر، لتجنب التأثر بالتغيرات المفاجئة في الأحوال الجوية.

وتبقى هذه الأجواء المتقلبة سمة أساسية لفصل الربيع، ما يتطلب يقظة دائمة من المواطنين.

نصائح هامه من الارصاد الجويه:

ينصح خبراء الأرصاد بارتداء ملابس مناسبة لتقلبات الطقس بين دفء النهار وبرودة الليل، خاصة خلال فترات الصباح الباكر والمساء.

كما يُفضل تجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

ويُحذر من القيادة بسرعة على الطرق السريعة أثناء نشاط الرياح أو سقوط الأمطار، مع ضرورة توخي الحذر لتفادي انزلاق السيارات.

كذلك يُنصح بمتابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات مفاجئة، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أو تحت الأشجار خلال فترات الرياح الشديدة.