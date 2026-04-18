طقس السبت .. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية وانخفاض تدريجي في الحرارة

في ظل حالة من التقلبات الجوية المتسارعة التي تشهدها البلاد، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا مهمًا بشأن حالة الطقس المتوقعةاليوم السبت 18 أبريل 2026، مؤكدة استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع اضطراب واضح في الأحوال الجوية يستدعي الحذر.

وتبدأ الأجواء باردة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من نشاط ملحوظ للرياح على معظم المحافظات خلال يوم السبت، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية واضطراب حركة المرور على بعض الطرق السريعة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع امتداد محدود لبعض الزخات إلى أجزاء من جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن هذه التقلبات تأتي ضمن حالة من عدم الاستقرار النسبي التي تؤثر على البلاد خلال هذه الفترة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وضرورة تجنب السفر غير الضروري على الطرق المكشوفة وقت الذروة الجوية.

كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة آخر التحديثات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خصوصًا لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، نظرًا لتأثير الأتربة على جودة الهواء.

وتستمر هذه الأجواء المتقلبة حتى بداية الأسبوع المقبل مع تحسن نسبي في بعض المناطق، بينما تظل الرياح نشطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



