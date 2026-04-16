طقس شديد الحرارة يضرب البلاد اليوم .. القاهرة تسجل 37 درجة

تواصل الأجواء الربيعية المتقلبة فرض إيقاعها على حالة الطقس في مصر، حيث تستعد البلاد لاستقبال موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها اليوم الخميس، وسط تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في عدة مناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل، في محاولة لكسر حدة الارتفاع الحراري.

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد أجواء أقل سخونة نسبيًا مقارنة بباقي المناطق، في حين تسجل محافظات الصعيد أعلى درجات الحرارة، ضمن موجة حارة تؤثر على معظم الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة، كشفت التوقعات عن فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، وذلك على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مناطق متفرقة من السواحل الغربية مثل مطروح والسلوم وسيوة، وعلى فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، والتي قد تكون محملة بالرمال والأتربة، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لا سيما في المناطق المكشوفة والصحراوية.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة 37 درجة مئوية للعظمى و23 للصغرى، بينما تسجل الإسكندرية 28 درجة للعظمى و16 للصغرى، في حين ترتفع في محافظات الجنوب لتصل إلى 39 درجة في أسوان، ما يعكس اتساع الفجوة الحرارية بين شمال البلاد وجنوبها.

وفي هذا السياق، دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس الحار، من خلال تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأتربة المثارة وتأثيرها على مستوى الرؤية.

إليك نصائح مهمة من الأرصاد للتعامل مع الأجواء الحارة بشكل احترافي ومباشر:

نصائح هامة من الأرصاد لمواجهة الطقس الحار

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، تُوصي الجهات المعنية بضرورة اتباع عدد من الإرشادات لتجنب التعرض للإجهاد الحراري والحفاظ على الصحة العامة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.



1- تجنب التعرض المباشر للشمس

يُفضل الابتعاد عن أشعة الشمس خلال ساعات الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، حيث تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، مع إمكانية التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري.



2- شرب كميات كافية من المياه

ينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف والحفاظ على توازن الجسم.



3- ارتداء ملابس مناسبة

يُفضل ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، مع تجنب الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة وتزيد الإحساس بالحر.



4- تجنب المجهود البدني الزائد

يُنصح بتقليل الأنشطة البدنية الشاقة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الأماكن المفتوحة، لتفادي الإرهاق وضربات الشمس.



5- استخدام وسائل الحماية

مثل ارتداء القبعات أو استخدام المظلات الشمسية عند الخروج، إلى جانب استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.



6- تهوية الأماكن المغلقة

ضرورة الحفاظ على تهوية جيدة داخل المنازل وأماكن العمل، أو استخدام المراوح وأجهزة التكييف لتقليل الإحساس بالحرارة.

7- متابعة نشرات الطقس

الاطلاع المستمر على نشرات الأرصاد الجوية يساعد في معرفة أوقات ارتفاع الحرارة أو نشاط الرياح والأتربة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.



خلاصة:

الالتزام بهذه الإرشادات يساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، ويحافظ على سلامة المواطنين خلال فترات الطقس المرتفع الحرارة.