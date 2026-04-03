عبدالوهاب السياف (أبو سعد) في ضيافة "أرض الكنانة": رحلة الاستجمام بين عظمة الأهرامات وسحر النيل

​في جولة سياحية مميزة خطفت الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي، وثّق صانع المحتوى عبد الوهاب السياف (أبو سعد) زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، حيث نقل لمتابعيه صورة حية لجمال الطبيعة وعمق التاريخ في قلب مصر.



​أمام الأهرامات.. حديث الهيبة والجمال



​بدأ عبدالوهاب أبو سعد جولته من منطقة أهرامات الجيزة، حيث وقف مبهوراً أمام شموخ هذا الصرح التاريخي. وبكلماته التي تجمع بين الرزانة والعفوية، تحدث "أبو سعد" عن شعوره وهو يقف أمام إحدى عجائب الدنيا السبع، واصفاً المكان بأنه يبعث في النفس الرهبة والإعجاب بالقدرة البشرية على مر العصور.

​"يا زين هالمنظر.. الأهرامات مو بس معلم سياحي، هي قصة صمود وفن وتاريخ ما يتكرر، والوقوف هنا يعطيك شعور مختلف تماماً عن الصور."



​تأملات في طبيعة النيل



​ولم تقتصر رحلة عبدالوهاب على الآثار فقط، بل كانت للطبيعة حصة الأسد في تغطياته؛ حيث استعرض جمال نهر النيل والمسطحات الخضراء المحيطة به. وأكد في حديثه أن سر جمال القاهرة يكمن في هذا المزيج الفريد بين النهر الخالد وحياة المدينة الصاخبة التي لا تنام، مشيداً بالأجواء اللطيفة التي تميزت بها زيارته.



​أبرز ما جاء في تغطية عبدالوهاب أبو سعد:



​الإعجاز التاريخي: تسليط الضوء على ضخامة الأحجار ودقة بناء الأهرامات.

​جمال الطبيعة: وصف ساحر لمنظر غروب الشمس على ضفاف النيل.

​روح القاهرة: نقل نبض الشوارع المصرية وجمال التفاصيل اليومية البسيطة.

​الرسالة الأخوية: تأكيده المستمر على عمق الروابط والمحبة التي يجدها السائح السعودي في مصر.