طقس الجمعة..موجة حر جديدة تضرب البلاد وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تشهد مصر، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، تقلبات جوية لافتة تعكس استمرار التغيرات في الحالة المناخية خلال فصل الربيع، حيث تتجه درجات الحرارة نحو الارتفاع مجددًا على معظم الأنحاء، وسط أجواء حارة نهارًا، تميل للاعتدال ليلًا، مع تحذيرات من شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب نشاط للرياح وفرص أمطار خفيفة في بعض المناطق الساحلية.

وتأتي هذه التغيرات لتضع المواطنين أمام حالة من التباين الواضح في الطقس بين النهار والليل، ما يتطلب مزيدًا من الحذر خاصة أثناء القيادة في الصباح الباكر.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب المحافظات، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر، مع شدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد خلال ساعات الصباح الأولى من الساعة 4 حتى 8 شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق الحيوية الممتدة من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في ساعات المساء على بعض المناطق المتفرقة من السلوم وسيوة ومرسى مطروح، وقد تكون رعدية أحيانًا بشكل متقطع.

ومن المتوقع أيضًا نشاط ملحوظ للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/س على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق السلوم وسيوة ومطروح، مما يؤدي إلى تدهور مؤقت في الرؤية الأفقية.

ولم تستبعد الهيئة ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، إضافة إلى شمال وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة:



القاهرة: العظمى 31 – الصغرى 19

الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 17

مطروح: العظمى 28 – الصغرى 17

سوهاج: العظمى 34 – الصغرى 20

قنا: العظمى 36 – الصغرى 20

أسوان: العظمى 36 – الصغرى 21

وتؤكد هيئة الأرصاد على أهمية متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول، خاصة في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.