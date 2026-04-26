أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الأحد في الأسواق المصرية

مع بداية تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 ، تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين إلى أسواق مواد البناء لمتابعة أحدث تحركات الأسعار، في ظل التغيرات المستمرة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشروعات.

ويُعد الحديد والأسمنت والجبس من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد، ما يجعل متابعة أسعارها أولوية يومية لكل من يخطط للبناء أو الاستثمار العقاري.



تشهد أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم حالة من المتابعة الدقيقة داخل السوق المصري، وسط اهتمام متزايد من شركات المقاولات والأفراد على حد سواء. ويأتي ذلك في ظل تباين مستمر في الأسعار نتيجة تأثيرات تكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب تحركات العرض والطلب.

وتحرص المنصات الإخبارية على تقديم تحديثات يومية شاملة لأسعار مواد البناء، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت الشراء أو بدء التنفيذ، خاصة مع أهمية هذه المواد في مختلف المشروعات السكنية والتجارية.

أولًا: أسعار الحديد (جنيه/طن)

حديد المصريين: 38870

حديد بيانكو: 38590

حديد العتال: 38710

حديد بشاي: 38570

حديد المراكبي: 38670

حديد عطية: 39500

حديد الكومي: 38310

حديد مصر ستيل: 38640

حديد العشري: 36900

حديد المعادي: 38890

ثانيًا: أسعار الأسمنت (جنيه/طن)



أسمنت السويس: 3610

أسمنت المخصوص: 3270

أسمنت المعلم: 3480

أسمنت بوزلاني: 3790

الأسمنت الرمادي: 4160

أسمنت النصر: 3670

أسمنت حلوان: 3800

أسمنت وادي النيل: 3650

الأسمنت المخلوط:

واحة حلوان: 2920

أهل مصر: 3100

الأسمنت الأبيض:

سوبر سيناء: 5450

سوبر رويال: 5400

ثالثاً: الجبس ومواد التشطيب



طن الجبس: 3780

ألواح الجبس بورد: 250 – 500

متر الجبس البلدي: 350

رابعًا: الطوب



الطوب الأحمر: 1450 – 2850 للألف

الطوب الخاص: حتى 5000 للألف

الطوب الأسمنتي المصمت: 2200 للطن

الطوب الأسمنتي المفرغ: حتى 13340 للطن

خامسًا: الرمل والزلط



الرمل: 120 – 190 للمتر

الزلط العادي: 300 للطن

الزلط الفينو: 380 – 420 للطن

ختامًا:



يبقى رصد أسعار الحديد والأسمنت والجبس بشكل يومي ضرورة أساسية في ظل سوق متغير، حيث تلعب هذه المواد دورًا محوريًا في تحديد تكلفة البناء، ما يعزز أهمية متابعة التحديثات أولًا بأول.