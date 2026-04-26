أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الأحد في الأسواق المصرية
مع بداية تعاملات اليوم الأحد 26 أبريل 2026 ، تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين إلى أسواق مواد البناء لمتابعة أحدث تحركات الأسعار، في ظل التغيرات المستمرة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشروعات.
ويُعد الحديد والأسمنت والجبس من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد، ما يجعل متابعة أسعارها أولوية يومية لكل من يخطط للبناء أو الاستثمار العقاري.
تشهد أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم حالة من المتابعة الدقيقة داخل السوق المصري، وسط اهتمام متزايد من شركات المقاولات والأفراد على حد سواء. ويأتي ذلك في ظل تباين مستمر في الأسعار نتيجة تأثيرات تكاليف الإنتاج والطاقة، إلى جانب تحركات العرض والطلب.
وتحرص المنصات الإخبارية على تقديم تحديثات يومية شاملة لأسعار مواد البناء، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت الشراء أو بدء التنفيذ، خاصة مع أهمية هذه المواد في مختلف المشروعات السكنية والتجارية.
أولًا: أسعار الحديد (جنيه/طن)
حديد المصريين: 38870
حديد بيانكو: 38590
حديد العتال: 38710
حديد بشاي: 38570
حديد المراكبي: 38670
حديد عطية: 39500
حديد الكومي: 38310
حديد مصر ستيل: 38640
حديد العشري: 36900
حديد المعادي: 38890
ثانيًا: أسعار الأسمنت (جنيه/طن)
أسمنت السويس: 3610
أسمنت المخصوص: 3270
أسمنت المعلم: 3480
أسمنت بوزلاني: 3790
الأسمنت الرمادي: 4160
أسمنت النصر: 3670
أسمنت حلوان: 3800
أسمنت وادي النيل: 3650
الأسمنت المخلوط:
واحة حلوان: 2920
أهل مصر: 3100
الأسمنت الأبيض:
سوبر سيناء: 5450
سوبر رويال: 5400
ثالثاً: الجبس ومواد التشطيب
طن الجبس: 3780
ألواح الجبس بورد: 250 – 500
متر الجبس البلدي: 350
رابعًا: الطوب
الطوب الأحمر: 1450 – 2850 للألف
الطوب الخاص: حتى 5000 للألف
الطوب الأسمنتي المصمت: 2200 للطن
الطوب الأسمنتي المفرغ: حتى 13340 للطن
خامسًا: الرمل والزلط
الرمل: 120 – 190 للمتر
الزلط العادي: 300 للطن
الزلط الفينو: 380 – 420 للطن
ختامًا:
يبقى رصد أسعار الحديد والأسمنت والجبس بشكل يومي ضرورة أساسية في ظل سوق متغير، حيث تلعب هذه المواد دورًا محوريًا في تحديد تكلفة البناء، ما يعزز أهمية متابعة التحديثات أولًا بأول.