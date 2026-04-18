استقرار حذر بأسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 أبريل 2026

تواصل أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري تسجيل حالة من الاستقرار النسبي اليوم السبت 18 أبريل 2026، في ظل ترقب واسع من قبل العاملين بقطاع التشييد لأي تحركات مفاجئة قد تؤثر على تكلفة البناء خلال الفترة المقبلة.



شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم السبت، حالة من الهدوء الملحوظ، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت دون تسجيل تغييرات كبيرة، وفقًا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تسعى فيه الأسواق لتحقيق توازن بين العرض والطلب، وسط تحديات اقتصادية وضغوط عالمية متباينة.



ويعكس ثبات الأسعار حالة من الاستقرار النسبي في مدخلات الإنتاج وتكاليف التشغيل، بالتزامن مع تباطؤ نسبي في حركة الطلب داخل بعض قطاعات السوق العقاري، وهو ما ساهم في تقليل حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الحالية.

وتظل أسعار مواد البناء مرتبطة بعدة عوامل مؤثرة، أبرزها تحركات أسعار الطاقة عالميًا، وتكلفة استيراد الخامات، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، مما يجعل السوق المحلي عرضة لأي تغيرات خارجية قد تنعكس سريعًا على الأسعار.

أسعار الحديد اليوم في مصر:



حديد عز: 37735.62 جنيهًا للطن

حديد بشاي: 37600 جنيه للطن

حديد المصريين: 36500 جنيه للطن

حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن

حديد الجيوشي: 35500 جنيه للطن

حديد العشري: 35500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب: 36500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن



أسعار الأسمنت اليوم في مصر:



أسمنت حلوان: 3830 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3840 جنيهًا للطن

أسمنت العربية: 3850 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء: 3920 جنيهًا للطن

أسمنت المنيا: 3770 جنيهًا للطن

أسمنت المصريين: 3730 جنيهًا للطن

أسمنت العربية النصر: 3670 جنيهًا للطن

الأسمنت الأبيض رويال: 5400 جنيه للطن

أسمنت مقاوم للملوحة: 3900 جنيه للطن



حركة السوق:



تشهد حركة البيع والشراء حالة من الهدوء النسبي، مع تباين طفيف في معدلات الطلب بين المناطق، في ظل حالة ترقب من المستثمرين لأي مستجدات قد تؤثر على تكلفة الإنتاج أو توجهات السوق.

التوقعات:

يتوقع خبراء استمرار الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تغيرات مؤثرة على الأسواق العالمية أو أسعار الطاقة والعملات، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا.



خلاصة المشهد:



يستمر سوق مواد البناء في مصر ضمن نطاق من الاستقرار الحذر، مدعومًا بتوازن نسبي بين العرض والطلب، مع بقاء الأنظار موجهة نحو أي متغيرات قد تعيد تشكيل خريطة الأسعار.

