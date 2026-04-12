استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026
تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد 12 أبريل 2026، وسط استقرار واضح في أسعار الحديد والأسمنت، في ظل تراجع وتيرة الطلب من شركات المقاولات والمطورين، وتوازن العرض مع حجم الاستهلاك المحلي.
ويأتي هذا الاستقرار ليعكس حالة ترقب تسود السوق بشأن التحركات المقبلة للأسعار، في ظل ارتباطها بعوامل اقتصادية محلية وعالمية متغيرة.
تفاصيل أسعار الحديد اليوم
استقرت أسعار الحديد في السوق المحلية عند مستوياتها الأخيرة، مع تفاوت طفيف بين الشركات المنتجة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
حديد عز: 39,200 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,900 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 38,700 جنيه للطن
حديد العتال: 38,600 جنيه للطن
حديد الكومي: 38,300 جنيه للطن
حديد المراكبي: 38,400 جنيه للطن
أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية
كما شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار تفاوت الأسعار بين الشركات حسب نوع المنتج وجودته، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:
الأسمنت الرمادي: 4070 – 4110 جنيه للطن
أسمنت السويدي: 3650 – 3700 جنيه
أسمنت السويس: 3850 – 3900 جنيه
أسمنت حلوان: 3850 – 3900 جنيه
أسمنت المعلم: 3400 – 3500 جنيه
أسمنت الفهد: 3600 – 3700 جنيه
أسمنت مصر بني سويف: 3700 – 3800 جنيه
أسمنت العريش (52.5): 3800 – 3850 جنيه
أسباب استقرار السوق
يرجع هذا الهدوء النسبي في أسعار مواد البناء إلى تراجع حركة الطلب مؤقتًا، إلى جانب استقرار أسعار الطاقة والخامات عالميًا، فضلاً عن توازن عمليات الإنتاج والتوزيع داخل السوق المحلي.
توقعات الفترة المقبلة
ويتوقع خبراء السوق استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة القادمة، ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو تكاليف الشحن والخامات العالمية، مع ترقب عودة النشاط تدريجيًا مع تحسن حركة المشروعات العقارية.