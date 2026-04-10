استقرار أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر اليوم الجمعة10 أبريل 2026

تشهد أسواق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار استقرار أسعار الحديد والأسمنت وبقية الخامات الرئيسية، في ظل توازن واضح بين مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلي.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من الترقب داخل قطاع التشييد والبناء، بالتزامن مع متابعة دقيقة من الشركات والمطورين لحركة الأسعار وتأثيراتها على خطط التنفيذ والتكلفة الإجمالية للمشروعات.

استقرار عام في سوق مواد البناء

حافظت أسعار مواد البناء في السوق المصرية على مستوياتها المستقرة خلال تعاملات اليوم، وفقًا لبيانات السوق المحلية، وسط حالة من الهدوء في الطلب النسبي واستمرار جهود ضبط تكاليف الإنتاج والنقل، ما ساهم في تثبيت الأسعار عند معدلاتها الحالية دون تغييرات جوهرية.



أسعار الحديد اليوم في مصر (جنيه/للطن)



شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار مع فروق طفيفة بين الشركات، وجاءت على النحو التالي:

حديد عز: 39,575 جنيهًا

حديد المعادي: 39,560 جنيهًا

حديد بشاي: 39,470 جنيهًا

الحديد الاستثماري: 39,180 جنيهًا

حديد مصر ستيل: 38,890 جنيهًا

حديد المصريين: 38,690 جنيهًا

حديد عطية: 38,630 جنيهًا

حديد المراكبي: 38,480 جنيهًا

حديد العتال: 38,470 جنيهًا

حديد بيانكو: 38,450 جنيهًا

حديد الكومي: 38,320 جنيهًا

حديد العشري: 36,430 جنيهًا

أسعار الأسمنت اليوم في مصر (جنيه/للطن)



سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا نسبيًا مع بعض التباينات البسيطة بين الأصناف:

أسمنت السويس: 3,640 جنيهًا

أسمنت حلوان: 3,630 جنيهًا

الأسمنت الرمادي: 3,460 جنيهًا

أسمنت بوزلاني: 3,490 جنيهًا

أسمنت بورتلاندي عادي: 3,480 جنيهًا

أسمنت مقاوم: 3,430 جنيهًا

أسمنت الفهد: 3,380 جنيهًا

أسمنت المخصوص: 3,370 جنيهًا

أسمنت المعلم: 3,340 جنيهًا

أسمنت أبيض: 3,280 جنيهًا

أسمنت مخلوط: 3,270 جنيهًا

أسمنت بني سويف: 3,090 جنيهًا

أسمنت السويدي: 2,230 جنيهًا

أسعار الجبس اليوم



طن الجبس: من 1,888 إلى 2,120 جنيهًا

جبس نجمة سيناء: 2,100 جنيه

شكارة الجبس (40 كجم): 260 جنيهًا

ألواح الجبس بورد: من 250 إلى 500 جنيه

متر الجبس البلدي: نحو 350 جنيهًا

أسعار الطوب اليوم



الطوب الأحمر: من 1,450 إلى 2,850 جنيهًا للألف طوبة

الطوب الخاص: يصل إلى 5,000 جنيه للألف طوبة

الطوب الأسمنتي المصمت: 2,200 جنيه للطن

الطوب الأسمنتي المفرغ: حتى 13,340 جنيهًا للطن



أسعار الرمل والزلط



الرمل: من 120 إلى 190 جنيهًا للمتر

الزلط العادي: 300 جنيه للطن

الزلط الفينو: من 380 إلى 420 جنيهًا للطن

العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار مواد البناء بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

أسعار المواد الخام محليًا وعالميًا

تكاليف الطاقة والإنتاج داخل المصانع

تكاليف النقل والشحن حتى وصول المنتج للمستهلك

خلاصة المشهد

يعكس استقرار أسعار الحديد والأسمنت وبقية مواد البناء حالة من التوازن داخل السوق المصري، بما يدعم استقرار قطاع التشييد والبناء، ويمنح الشركات والمطورين قدرة أفضل على التخطيط للمشروعات الحالية والمستقبلية، في ظل متابعة مستمرة لأي تغييرات محتملة في السوق خلال الفترة المقبلة.

