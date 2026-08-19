قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا بمشروعات الطاقة خلال النصف الأول من 2026

أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارعن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2026، محققة أداءً قويًا مدفوعًا بالنمو الملحوظ في محفظة التعاقدات الجديدة وتحسن مستويات الربحية، إلى جانب مواصلة الشركة تنفيذ خطتها للتوسع الإقليمي وتعزيز هيكلها المالي.

قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا بالتعاقدات الجديدة لـ5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026

ونجحت الشركة في تسجيل إيرادات بقيمة 3.2 مليار جنيه، فيما بلغ مجمل الربح 665 مليون جنيه، بنمو 8.5% مقارنة بنتائج النصف الأول من 2025 ، وارتفع هامش مجمل الربح إلى 20.5% مقارنة بـ17.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما نجحت قرة إنرجي في الحصول على عقود جديدة لمشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تتجاوز 4.6 ضعف مستويات التعاقدات السابقة.

كما استحوذت العقود ذات المكون بالعملة الأجنبية على نحو 45% من إجمالي التعاقدات الجديدة، لترتفع محفظة التعاقدات الحالية للشركة إلى نحو 15.7 مليار جنيه، بما يعكس استمرار قوة الطلب على حلول الشركة وقدرتها على اقتناص مشروعات استراتيجية تتطلب خبرات فنية وتكنولوجية متقدمة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية، نجحت الشركة في رفع هامش مجمل الربح لقطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة إلى 22.5% خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ17.5% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 500 نقطة أساس، وذلك رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية، كما ارتفع مجمل ربح القطاع إلى 601 مليون جنيه مقارنة بـ547 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو 9.8%.

وباستبعاد أثر فروق العملة، سجلت الشركة صافي ربح معدل بلغ 146 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 12.2٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025 بما يعكس تحسن الأداء الفعلي للشركة واستمرار قدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية قوية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قرة:"تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قوة نموذج أعمال قرة وقدرتها على مواصلة النمو وتحقيق تقدم ملموس على مستوى التعاقدات والربحية، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، ونجحنا خلال الفترة في اقتناص مشروعات استراتيجية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه، بما يعكس ثقة العملاء في قدراتنا الفنية والتنفيذية، كما يمثل التحسن الملحوظ في هوامش الربحية مؤشرًا مهمًا على كفاءة عملياتنا وقدرتنا على إدارة المشروعات وتعظيم القيمة من محفظة أعمالنا."

وأضاف: "ونواصل في الوقت نفسه تنفيذ خطتنا للتوسع وتعزيز حضورنا الإقليمي، من خلال تأسيس فرع جديد في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مواصلة تنويع محفظة أعمالنا والتوسع في قطاعات ومشروعات ذات قيمة مضافة، كما يمثل الحصول علي موافقة هيئة سوق المال علي رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 855 مليون جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به من 2.25 مليار جنيه إلى 4.25 مليار جنيه، خطوة مهمة في تعزيز قدراتنا المالية ودعم خطط التوسع وتنفيذ مشروعات أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة قرة كأحد أبرز مقدمي حلول الطاقة والمشروعات الهندسية المتكاملة في مصر والمنطقة."

وعلى صعيد التوسع الإقليمي، قامت الشركة بتأسيس فرع جديد في المملكة العربية السعودية، ليكون ثاني توسع جغرافي للشركة خارج السوق المصرية بعد تواجدها في العراق، بما يعكس توجه قرة نحو بناء تواجد إقليمي والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد أنشطة الأعمال، واصلت قرة تعزيز محفظتها من المشروعات الاستراتيجية، ومن أبرزها عقد ربط محطات إنتاج طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بالشبكة القومية للكهرباء، والذي يمثل أول تعاقد للشركة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء (T&D)، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في قطاعي البنية التحتية والطاقة.

كما حصلت الشركة على عقد تنفيذ مشروع مصنع يازاكي مصر بمحافظة الفيوم المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، إلى جانب عقد تنفيذ مصنع جينيفكس للأدوية واللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس ثقة المطورين الصناعيين في قدرات الشركة الفنية والتنفيذية.

كما واصلت الشركة تحقيق نمو في قطاع التصدير الزراعي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 33.6%، مدفوعة بنمو نشاط الفراولة المجمدة، بما ساهم في دعم إيرادات الشركة وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

وتواصل قرة متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقييم آثارها المحتملة على أعمالها، مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز مرونة نموذج أعمالها. وتستند الشركة في خططها المستقبلية إلى قوة محفظة تعاقداتها وتنوع قطاعات أعمالها وخبراتها الفنية والتنفيذية، بما يدعم قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.