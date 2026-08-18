محافظة بنى سويف تواصل جهودها الميدانية لتحسين الخدمات ورفع القمامة ومواجهة التعديات

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها الميدانية المكثفة،للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، ومواجهة التعديات والإشغالات، وتحسين مستوى المرافق والإنارة، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم بمختلف المناطق.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري باستقبال عدد من المواطنين ومناقشة طلباتهم والعمل على توجيه المسؤولين لبحثها وإنهائها فيإطارالإمكانات المتاحة، بينما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بشوارع 6 بني سويف الجديدة، وأحمد عرابي، وميدان الزراعيين، وعبد السلام عارف، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وصلاح سالم، وبورسعيد، فيما نفذت إدارة الحدائق أعمال قص وتقليم الأشجار بشارع بورسعيد كما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية ورفع أطنان من القمامة والمخلفات من مدخل قرية إهناسيا الخضراء ودموشيا وبني عفان وإبشنا وباها وطريق مصرف المحيط وحاجر بني سليمان وبلفيا والدوالطة والحكامنة وبني رضوان، إلى جانب تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق، فضلًا عن إزالة حالة تعدٍ بقرية الحكامنة، وإزالة حالات تعدٍ على أملاك الري بدموشيا وإهناسيا الخضراء.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء الدين، التقى رئيس المركز عددًا من المواطنين واستمع إلى طلباتهم، كما تابع أعمال النظافة بشوارع بورسعيد والجنينة وفياض والبوسطة وإمبابي والإسعاف ومعمل البرج والمطحن بفابريقة ببا والمشروع وصدقي والمسجد الغربي وفانوس والمدرسة الفنية الصناعية ومركز الشباب وخورشيد ومكة والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 100 طن من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بشارع بورسعيد، بينما نفذت الوحدة المحلية لقرية صفط راشين حملة نظافة بقرية فزارة بعدة مناطق، وبالمدخل الشرقي لقرية صفط راشين وأمام شارع النقطة الجديدة، كما نفذت قرية قمبش أعمال نظافة بطريق مصرف المحيط أمام قرية الشريف.

وفي مركز ومدينة ناصر نفذت الوحدة المحلية برئاسة السيد شوقي هاشم حملة نظافة موسعة بالمدينة ومنطقة الشناوية و شارع الجيش، وشارعي المصرف القبلي والبحري، وطريق الصحارة وشارع بورسعيد، وشارع أبو بكر الصديق، ومناطق المنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر وطريق السقايا وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما شهدت قرية بهبشين متابعة صيانة أعمدة الإنارة وأعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي، بجانب متابعة النظافة ورفع التراكمات من القرية وتوابعها، فيما تواصلت أعمال النظافة بقرية أشمنت ورفع التراكمات من مناطق عز الرجال وطريق بشرى ومدخل المدارس ومنطقة طراد النيل وتوابع القرية.

وفي مركز ومدينة الفشن، تواصلت جهود الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح في متابعة الأسواق والمخابز البلدية من خلال حملة تموينية ميدانية بالتنسيق مع إدارة التموين حيث تم المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق المركز والتأكد من انتظام العمل، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى استفساراتهم وطمأنتهم بشأن منظومة الخبز المدعم، بالتزامن مع استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجميع ونقلها إلى مصنع تدوير النفايات بسمسطا.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، تم عقد ندوة بمقر الوحدة المحلية ضمن الاحتفال بذكرى المولد النبوي، كما جرى تنفيذ أعمال نظافة وتمهيد لطريق قاي/ إهناسيا بداية من نقطة الشرطة وحتى طريق بني سويف/ الفيوم، ومتابعة أعمال النظافة والتمهيد ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من مدخل وطريق قرية النويرة، وتنظيف ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمحيط مدرستي الشهيد شعبان صديق والشهيد محمد محمود صبرة، ومحيط الجمعية الزراعية والوحدة الصحية بالقرية، فضلًا عن متابعة ردم أساسات بناء مخالف بقرية النويرة واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة جهة الولاية كما تمت متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة كشافات الإنارة بمنطقة العمارات السكنية للأسر الأولى بالرعاية بالقرية مع مراعاة الترشيد، ورفع وشفط مياه الصرف الصحي بقرية ميانة.