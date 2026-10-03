أسعار البيض اليوم السبت 3 أكتوبر 2026..ارتفاع جديد وتحرك حكومي لزيادة المعروض

تواصل أسعار البيض اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 تحركاتها في الأسواق المحلية، بعدما شهدت كرتونة البيض ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، عقب فترة من التراجع والاستقرار النسبي. وجاءت الزيادة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب على البيض، خاصة مع عودة الدراسة وزيادة احتياجات الأسر من السلع الغذائية.

وشهدت الأسواق تغيرًا في أسعار كرتونة البيض مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر الكرتونة للمستهلك في بعض المناطق إلى نحو 130 جنيهًا، بعدما كانت تتراوح خلال الفترة الماضية بين 80 و90 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وبحسب الأسعار المتداولة في الأسواق، سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات للبيع بالجملة من المزرعة، بينما يصل السعر للمستهلك إلى حوالي 130 جنيهًا.

ويأتي هذا السعر بعد فترة شهد خلالها البيض انخفاضًا تدريجيًا، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية، وهو ما انعكس على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

سعر البيض الأبيض والبلدي

أما سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، فقد استقر عند نحو 110 جنيهات للبيع بالجملة، في حين يصل السعر للمستهلك إلى قرابة 130 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة في الأسواق.

وبالنسبة إلى البيض البلدي، فقد سجل سعرًا أعلى من الأنواع الأخرى، حيث تبدأ كرتونة البيض البلدي من نحو 140 جنيهًا للبيع بالجملة، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى حوالي 150 جنيهًا.

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى وفقًا لحركة البيع والشراء وتكاليف النقل والتداول، فضلًا عن مستوى المعروض والطلب في كل سوق.

ارتفاع سعر البيض في المزارع

وشهدت أسعار البيض على مستوى المزارع أيضًا تحركًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الكرتونة إلى نحو 105 جنيهات، وفقًا للبيانات الواردة.

ويأتي ذلك وسط زيادة معدلات سحب المنتج من الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الطلب خلال بداية العام الدراسي، وهي الفترة التي تشهد زيادة في مشتريات الأسر لعدد من السلع والمنتجات الغذائية.

لماذا ارتفعت أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة؟

شهدت أسعار البيض خلال الأشهر الماضية حالة من التراجع، قبل أن تعاود الارتفاع في الفترة الأخيرة. ويرتبط التحرك الحالي في الأسعار بزيادة الطلب، بالتزامن مع عودة الدراسة وارتفاع القوة الشرائية المرتبطة باحتياجات الأسر خلال هذه الفترة.

وتتابع الجهات المعنية حركة الأسواق ومستويات المعروض بهدف توفير المنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.

وزارة الزراعة تتحرك لزيادة المعروض

وفي مواجهة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على زيادة المعروض من بيض المائدة من خلال المنافذ التابعة لها والقوافل المتنقلة.

وتطرح الوزارة البيض للمواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن الأسعار المتداولة في الأسواق، وذلك بهدف توفير بدائل بأسعار مناسبة وزيادة حجم المعروض أمام المستهلكين.

وتنفذ هذه التحركات بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي للثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، مع الدفع بسيارات متنقلة لبيع بيض المائدة في المناطق المختلفة.

منافذ متنقلة لبيع البيض في القاهرة والجيزة

وتشمل خطة انتشار المنافذ المتنقلة عددًا من المناطق الحيوية، حيث جرى التركيز على الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب عدد من الميادين والمناطق العامة في القاهرة والجيزة.

وتستهدف السيارات المتنقلة الوصول إلى المناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة، فضلًا عن بعض المناطق النائية، بهدف إتاحة السلع الأساسية بصورة مباشرة للمواطنين.

وتساهم هذه المنافذ في تقليل عدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، وهو ما يساعد على طرح المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة ببعض الأسعار المتداولة في الأسواق.

وزير الزراعة يؤكد استمرار ضخ البيض

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وفي مقدمتها بيض المائدة، من خلال منافذ الوزارة والمنافذ الحكومية.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من توافر المنتجات وجودتها، إلى جانب تكثيف تشغيل السيارات المتنقلة والدفع بها إلى المناطق والمحافظات التي تحتاج إلى زيادة المعروض.

كما أكد أهمية التنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف دعم جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.

طرح بيض المائدة مباشرة للمستهلك

وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن القطاع يحرص على طرح إنتاج المشروعات التابعة للوزارة من بيض المائدة مباشرة للمستهلكين.

وأشار إلى أن البيع المباشر يساهم في تقليل حلقات التداول، بما يساعد على خفض التكلفة وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.

وتستمر الوزارة في تسيير القوافل والسيارات المتنقلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، مع استمرار طرح البيض والسلع الأساسية بأسعار مخفضة.

أسعار البيض تحت متابعة الأسواق

وتظل أسعار البيض اليوم محل متابعة من جانب المواطنين والتجار، خاصة مع استمرار الدراسة وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية. ومن المنتظر أن ترتبط حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة بمستويات الإنتاج والمعروض وحجم الطلب في الأسواق.