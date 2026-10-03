جامعة بني سويف تُدرج ضمن الشريحة (1201–1400) عالميًا في تصنيف التايمز

أعلن الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ان الجامعة حققت إنجازاً جديداً يعكس جهودها المستمرة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، حيث أُعلن عن إدراجها ضمن الشريحة (1201–1400) عالمياً في نسخة تصنيف "التايمز" العالمي للتعليم العالي (THE World University Rankings) لدورة عام 2027.

وعلى الصعيد المحلي، جاءت الجامعة ضمن الشريحة التقديرية (من 17 إلى 26) بين إجمالي 40 جامعة مصرية جرى تصنيفها في هذه الدورة، متشاركةً في نفس الشريحة العالمية مع تسع جامعات مصرية أخرى هي أسيوط، بنها، دمياط، الفيوم، حورس، الوادي الجديد، 6 أكتوبر، قناة السويس، والسويس.

وأوضح رئيس الجامعة، ان تصنيف "التايمز" يعدّ أحد أكثر التصنيفات العالمية دقة وحيادية، حيث يستند في تقييم المؤسسات الأكاديمية إلى منظومة متكاملة من المؤشرات والمعايير التي تشمل جودة البحث العلمي، والتدريس والبيئة التعليمية، والبيئة البحثية، والنظرة الدولية، ومدى ارتباط الجامعة بالصناعة ونقل المعرفة، وتحسن أداء 21 جامعة مصرية، الأمر الذي دفع مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بجامعة بني سويف إلى إعداد قراءة تحليلية دقيقة لتحديد الفجوات المؤسسية والعمل على معالجتها.

وأوضح الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة، ان التقرير اسفر عن عدد من النتائج أبرزها ان خطط التطوير المستقبلية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، من بينها التأكيد على أهمية توحيد وضبط صيغ الانتساب المؤسسي (Affiliation) للباحثين على قاعدة بيانات "سكوبس" (Scopus) بما يضمن احتساب كافة الأبحاث والاستشهادات باسم الجامعة، والتدقيق المنهجي للبيانات المؤسسية المرفوعة، وتكثيف المشاركة في استطلاعات السمعة الأكاديمية الدولية، إلى جانب التوسع في بناء وتوثيق الشراكات البحثية الدولية وعقود الاستشارات الداعمة للقطاعين الصناعي والإنتاجي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الانتقال من مجرد متابعة الترتيب النهائي إلى مفهوم "الإدارة المستمرة لمؤشرات الأداء" سيكفل لجامعة بني سويف ترسيخ موقعها ضمن أفضل 1200 جامعة عالمياً في الدورة القادمة،

وفى سياق أخر، تألق طلاب الجامعة خلال مشاركتهم في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا، ونجحوا في حصد عدد من الميداليات والمراكز المتقدمة في مختلف مجالات ومسابقات الأسبوع، على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتور حسام الهواري، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والكابتن محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب، والكابتن أيمن زارع، نائب مدير عام رعاية الشباب.

ووجه الدكتور طارق علي التهنئة إلى طلاب الجامعة الفائزين، مشيدًا بما حققوه من نتائج متميزة في مختلف المجالات خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يسهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس ما يتمتع به الطلاب من قدرات ومواهب متنوعة في المجالات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والجوالة، كما تجسد أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم، متمنيةً لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح، وموجهة الشكر والتقدير إلى جميع طلاب وفد الجامعة على ما بذلوه من جهد خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.