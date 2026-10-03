ارتفاع أسعار القمح الروسي والأوكراني في مصر..زيادة تصل إلى 4950 جنيهًا للطن

شهدت أسعار القمح في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع صعود أسعار القمح المستورد وتأثرها بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها حركة الأسعار في الأسواق الدولية، وتكاليف الاستيراد والشحن، إلى جانب سعر الصرف وحجم المعروض المتاح بالسوق.

ويحظى ملف أسعار القمح في مصر باهتمام واسع من جانب المتعاملين في الأسواق، نظرًا لأهمية القمح باعتباره أحد السلع الأساسية التي تدخل في إنتاج الدقيق، والذي يعتمد عليه قطاع واسع من الصناعات الغذائية، وفي مقدمتها المخابز والمكرونة والمخبوزات.

ارتفاع أسعار القمح خلال 6 أشهر

وبحسب حركة الأسعار خلال الفترة الممتدة من فبراير وحتى سبتمبر 2026، سجلت أسعار القمح المستورد زيادات ملحوظة، حيث ارتفع سعر طن القمح الأوكراني بنحو 4600 جنيه خلال فترة المتابعة.

كما شهد القمح الروسي ارتفاعًا أكبر، إذ تراوحت الزيادة المسجلة في أسعاره بين 4750 و4950 جنيهًا للطن، وفقًا لنوع القمح ونسبة البروتين.

وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار متابعة تطورات سوق الحبوب عالميًا، خاصة مع ارتباط السوق المحلية بدرجة كبيرة بتكاليف استيراد القمح وتطورات الأسعار الخارجية.

أسعار القمح الروسي والأوكراني في السوق المحلية

وسجلت أسعار القمح المستورد مستويات مرتفعة بالسوق المحلية، حيث بلغ سعر طن القمح الأوكراني والروسي وفقًا لأحدث المستويات المعلنة:

بلغ سعر القمح الأوكراني 11.5% نحو 16,700 جنيه للطن، بزيادة قدرها 100 جنيه عن السعر السابق.

نحو 16,700 جنيه للطن، بزيادة قدرها 100 جنيه عن السعر السابق. سجل سعر القمح الروسي 11.5% نحو 16,900 جنيه للطن، مرتفعًا بنحو 100 جنيه.

نحو 16,900 جنيه للطن، مرتفعًا بنحو 100 جنيه. وصل سعر القمح الروسي 12.5% إلى نحو 17,200 جنيه للطن، بزيادة قدرها 200 جنيه مقارنة بالسعر السابق.

وتختلف أسعار القمح بحسب المصدر ونسبة البروتين والمواصفات الخاصة بكل نوع، إلى جانب تكاليف الاستيراد والنقل والتداول.

لماذا ترتفع أسعار القمح؟

وترتبط حركة أسعار القمح اليوم بعدة عوامل متداخلة، من بينها تطورات الأسعار العالمية للقمح، والتي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على تكلفة الشحنات المستوردة.

كما تؤثر تكاليف النقل والشحن في السعر النهائي للقمح داخل السوق المحلية، فضلًا عن سعر الصرف، باعتبار أن عمليات استيراد القمح تتأثر بتغيرات أسعار العملات الأجنبية.

ويأتي حجم المعروض في السوق ومستويات الطلب ضمن العوامل التي يمكن أن تؤثر أيضًا على حركة الأسعار، إلى جانب توقيت وصول الشحنات وتكاليف التخزين والتداول.

تأثير ارتفاع أسعار القمح على الدقيق والمخبوزات

ويمثل القمح أحد أهم مدخلات إنتاج الدقيق، ولذلك فإن تحرك أسعاره يحظى بمتابعة من جانب قطاعات متعددة في السوق، خاصة الأنشطة المرتبطة بصناعة الأغذية.

ويُستخدم الدقيق الناتج عن القمح في إنتاج العديد من السلع، وعلى رأسها المخبوزات والمكرونة ومنتجات المخابز، ما يجعل تطورات أسعار القمح من العوامل المهمة التي تتابعها الأسواق.

توقعات حركة أسعار القمح خلال الفترة المقبلة

وتتجه أنظار المتعاملين في السوق خلال الفترة المقبلة إلى تطورات أسعار القمح العالمية ومدى تأثيرها على تكلفة الاستيراد في السوق المصرية.

كما تمثل حركة سعر الصرف وتكاليف الشحن وحجم المعروض من القمح المستورد عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ومع استمرار حالة التغير في الأسواق العالمية، تظل أسعار القمح الروسي والأوكراني محل متابعة مستمرة، خاصة في ظل اعتماد السوق على الواردات لتلبية احتياجات عدد من قطاعات الصناعات الغذائية.