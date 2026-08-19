تدريب 5 آلاف شاب على ريادة الأعمال والشمول المالي ببنى سويف

في إطار التكليفات الرئاسية بالاستثمار في العنصر البشرى

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام برأس المال البشري، وبناءً على تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بضرورة التمكين الاقتصادي للشباب، تابع السيد بلال حبش نائب المحافظ - والمشرف العام على وحدة السكان - إطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي للتأهيل على ريادة الأعمال والشمول المالي، والذي يهدف إلى تدريب 5000 متدرب من طلاب المدارس والجامعات والعاملين بالتربية والتعليم، ليصل إجمالي المستهدفين إلى أكثر من 22 ألف متدرب بنهاية هذه المرحلة.

ويأتي هذا البرنامج بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وبالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وبنك مصر ومؤسسة "صُنّاع الخير" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، والجامعات.

وقد شهد افتتاح الفعاليات الدكتور عصام عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد محمد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بالديوان العام، إلى جانب الأستاذ أحمد عزت المدير التنفيذي لمديرية التربية والتعليم، والأستاذة غادة رؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، والأستاذة نيرة نبيل مسؤول التخطيط بوحدة السكان، والأستاذة هاجر حسين مسؤول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية نشر ثقافة العمل الحر بين النشء والشباب، مشيراً إلى أنه يجرى الإعداد لعقد مؤتمر موسع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للربط بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل وصقل مهارات الطلاب التنافسية.

كما استعرض محمد البحيري رؤية المحافظة في تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستهدافية لتدريب الشباب بمراكز (الواسطى، بني سويف، ناصر، ببا، الفشن)، لإعانتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة. ويتضمن البرنامج الاتفاق على البرنامج الزمني وتوفير كافة المستلزمات التدريبية، بالتوازي مع تقديم بنك مصر لخدمات مجانية للمتدربين تشمل فتح حسابات بنكية بدون حد أدنى أو رسوم، واستخراج بطاقات "ميزة" والمحافظ الإلكترونية لتسهيل معاملاتهم المالية.