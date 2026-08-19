محافظة بنى سويف تواصل التدريب على خطط التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة

تواصلت فعاليات التدريب على إجراءات الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، الذي تنفذه محافظة بني سويف، ضمن خطتها لرفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل السريع والآمن مع المواقف الطارئة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، واستراتيجية الدولة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن رفع درجات الاستعداد والجاهزية، وسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وشهدت فعاليات اليوم تنظيم محاضرة توعوية حول المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، تناول خلالها محمد صلاح، مدير المكتب الفني بمرفق الإسعاف، مهام ودور الإسعاف في حالات الطوارئ، وفي مقدمتها الحفاظ على حياة المصاب ومنع تدهور حالته لحين وصول طاقم الإسعاف والفرق الطبية المتخصصة.

كما تم استعراض عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند تقديم الإسعافات الأولية قبل وصول طاقم الإسعاف، وفي مقدمتها التأكد من توافر عوامل الأمان للشخص القائم بالإسعافات الأولية، وسلامة المكان والمصاب، والتعامل بحرص وحذر مع الحالة، مع مراعاة حالة المصاب والإصابة، إن وُجدت، والتعامل معها وفق طبيعتها، سواء كانت كسورًا أو نزيفًا أو ضيقًا في التنفس أو حالات اختناق.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ بروفة عملية لإخلاء عدد من طوابق ديوان عام المحافظة، حيث تم تنفيذ سيناريو تدريبي افتراضي يتضمن ورود بلاغ عن خطر يؤثر علي سلامة المتواجدين بأحد الطوابق العلوية، وعلى الفور قامت فرق الإخلاء بإخطار العاملين وتوجيههم بسرعة إلى مخارج وسلالم الطوارئ، وصولًا إلى نقاط التجمع المحددة، وبالتزامن مع ذلك، قامت فرقة مكافحة الحريق بالتعامل الأولي مع البلاغ الافتراضي باستخدام تجهيزات الإطفاء المتاحة، وفق الإجراءات المتبعة، وذلك لحين وصول قوات الحماية المدنية، حيث تم تنفيذ إجراءات التعامل مع الحريق الافتراضي والإخلاء وفق السيناريو التدريبي المحدد.

وجرى تنفيذ البروفة تحت إشراف العقيد مصطفى شحاتة، مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة، وبمشاركة الرائد محمد يحيى من إدارة الحماية المدنية، وعلاء عيد، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الإخلاء وسرعة الاستجابة والتنسيق بين فرق العمل في التعامل مع المواقف الطارئة.

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار حرص المحافظة على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، وتعزيز قدرات العاملين على التصرف السليم وسرعة الاستجابة، إلى جانب ترسيخ ثقافة السلامة والوعي بإجراءات الإخلاء والإسعافات الأولية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة متكاملة وفعالة للتعامل مع الأزمات والطوارئ والحد من آثارها.