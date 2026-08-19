بث مباشر مباراة الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر لمباراة فريق الأهلي اليوم الأربعاء ضد نظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها البارسا منذ عام 1966.

تأمل جماهير الأهلي في أداء جيد لفريقها أمام البارسا خلال الظهور الأول تحت قيادة عموته قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027، و تعد هذه المشاركة الأولي للأهلي في بطولة كأس خوان جامبر، ويأتي ذلك في إطار افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بحلته الجديدة.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر تنطلق في الساعة التاسعة مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، ويمكنك متابعة المباراة عبر قنوات أون سبورت الناقلة للقمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأهلي ضد برشلونة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد برشلونة

استقر حسين عموته المدير الفني للأهلي علي تشكيل الفريق لمواجهة برشلونة ومن المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، ياسين مرعي، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، زيزو

خط الهجوم: سفيان بن جديدة ، أشرف بن شرقي ، منصف بقرار

موعد عودة الأهلي للقاهرة

يختتم فريق الأهلي معسكره الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا بمواجهة برشلونة التي تعد الودية الثالثة للفريق خلال معسكره بعد مواجهة يوروبا التي انتهت بهزيمة الفريق بنتيجة 2-1 وفوز الأهلي علي بادالونا بثلاثية، وتعود بعثة الفريق للقاهرة مساء غد الخميس استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

موعد انطلاق بطولة الدوري

يرصد الموجز، موعد انطلاق بطولة الدوري حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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