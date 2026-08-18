الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة برشلونة اليوم.. مفاجآت بالتشكيل المتوقع

يختتم فريق الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة نظيره فريق برشلونة المقررة مساء غد الأربعاء في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها البارسا منذ عام 1966.

تترقب جماهير الأهلي الظهور الأول لفريقها تحت قيادة عموته قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027، و تعد هذه المشاركة الأولي للأهلي في بطولة كأس خوان جامبر، ويأتي ذلك في إطار افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بحلته الجديدة.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

تنطلق قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر مساء غد الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وقد أعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حيث تنطلق في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، ويمكنك متابعة المباراة عبر قنوات أون سبورت الناقلة للقمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأهلي ضد برشلونة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد برشلونة

استقر عموته علي تشكيل الفريق لمواجهة برشلونة ومن المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور ، زيزو

خط الهجوم: سفيان بن جديدة ، أشرف بن شرقي ، طاهر محمد طاهر

الأهلي يختتم معسكر إسبانيا

يختتم فريق الأهلي معسكره الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا بمواجهة برشلونة التي تعد الودية الثالثة للفريق خلال معسكره بعد مواجهة يوروبا التي انتهت بهزيمة الفريق بنتيجة 2-1 وفوز الأهلي علي بادالونا بثلاثية.

موعد انطلاق بطولة الدوري

يرصد الموجز، موعد انطلاق بطولة الدوري حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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