ارتفاع أسعار الدواجن والسكر والمكرونة خلال سبتمبر.. تفاصيل تحركات 8 سلع غذائية

شهدت أسعار السلع الغذائية في مصر خلال سبتمبر تحركات ملحوظة، شملت عددًا من المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي، من بينها الدواجن والبيض والقمح والدقيق والمكرونة والسكر والجبن النباتي والعدس.

وتنوعت أسباب ارتفاع أسعار هذه السلع بين زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب تأثيرات الأسعار العالمية وتكاليف الاستيراد والشحن. وفي بعض الحالات، ارتبطت التحركات السعرية بعوامل موسمية، مثل زيادة الطلب على بعض المنتجات مع اقتراب فصل الشتاء أو بدء العام الدراسي.

ارتفاع أسعار الدواجن خلال سبتمبر

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعات متتالية خلال شهر سبتمبر، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق إلى نحو 58 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى 60 جنيهًا، ثم إلى مستويات تراوحت بين 68 و70 جنيهًا للكيلو.

وأرجع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب بالتزامن مع بداية العام الدراسي، إلى جانب زيادة أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

ووصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك إلى نحو 80 جنيهًا، بينما قد يصل إلى 85 جنيهًا في بعض المناطق، وفقًا لحلقات التداول ومكان البيع.

أسعار البيض تقفز إلى 110 جنيهات للكرتونة

كما شهدت أسعار البيض ارتفاعًا واضحًا خلال سبتمبر، حيث صعد سعر الكرتونة داخل المزرعة إلى نحو 110 جنيهات، مقابل 70 جنيهًا قبل نحو أسبوعين، بزيادة بلغت حوالي 40 جنيهًا.

وأوضح أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته كان من أبرز أسباب الزيادة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج طبق البيض تتجاوز 115 جنيهًا.

وتأثرت الأسعار بارتفاع تكلفة الذرة وفول الصويا، إلى جانب تكاليف النقل البحري والتأمين، ليتراوح سعر كرتونة البيض للمستهلك بين 125 و130 جنيهًا.

ارتفاع أسعار القمح والدقيق

امتدت التحركات السعرية إلى أسعار القمح والدقيق، حيث ارتفع سعر طن القمح من نحو 14 ألف جنيه إلى حوالي 16.5 ألف جنيه.

ويرتبط ذلك، بحسب تصريحات مسؤولي قطاع الحبوب، بارتفاع الأسعار العالمية للقمح واضطرابات حركة الشحن وموانئ التصدير، في ظل استمرار تأثير التوترات على حركة التجارة العالمية وسلاسل إمداد الحبوب.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع سعر طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه خلال الفترة الماضية، ليتراوح بين 17 و21 ألف جنيه للطن، وهو ما انعكس على تكلفة عدد من المنتجات الغذائية التي تعتمد على الدقيق.

أسعار المكرونة ترتفع بنحو 3 جنيهات

شهدت أسعار المكرونة في الأسواق زيادة تراوحت بين جنيهين و3 جنيهات للكيلو خلال سبتمبر، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الدقيق المستخدم في عمليات التصنيع.

ويعد الدقيق أحد المكونات الرئيسية في صناعة المكرونة، وبالتالي فإن أي تحرك في أسعاره ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.

السكر يسجل زيادة بنحو 4 آلاف جنيه للطن

وشهدت أسعار السكر أيضًا ارتفاعًا خلال سبتمبر، حيث زاد السعر بنحو 4 آلاف جنيه للطن، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و26 ألف جنيه للطن.

وأوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن تحرك الأسعار جاء بالتزامن مع فتح باب تصدير السكر، بعد أن شهدت الأسواق تراجعًا سابقًا نتيجة زيادة المعروض محليًا.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية تقترب من تكلفة الإنتاج، وبالتالي فإن الزيادة لا تعني بالضرورة تحقيق المنتجين لهوامش ربح مرتفعة.

زيادات جديدة في أسعار الجبن النباتي

شهدت أسعار الجبن النباتي تحركات متتالية خلال سبتمبر، مع إعلان عدد من الشركات العاملة في السوق عن زيادات جديدة في أسعار منتجاتها.

ويرتبط ذلك بارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الشورتنج، وهي زيوت نباتية يتم استيرادها بالكامل، ما يجعل أسعارها تتأثر بتغيرات تكلفة الاستيراد وسعر الدولار.

كما شهدت بعض منتجات الجبن زيادات متفاوتة بحسب الشركة والوزن والصنف، في ظل ارتفاع تكاليف اللبن البودرة والبروتين عالميًا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التعبئة والتغليف.

أسعار العدس ترتفع مع اقتراب الشتاء

وسجلت أسعار العدس زيادة بنحو 1500 جنيه للطن خلال الفترة الأخيرة، ليرتفع سعر الطن من حوالي 36.5 ألف جنيه إلى 38 ألف جنيه في أسواق الجملة.

ويرتبط جزء من هذه الزيادة بالعوامل الموسمية، مع ارتفاع الطلب على العدس بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، إلى جانب التغيرات في تكاليف الشحن والاستيراد.

وأكد مسؤولو القطاع وجود وفرة في المعروض وعدم وجود أزمة في الإمدادات، موضحين أن الزيادة الحالية محدودة مقارنة بمستويات الأسعار، وأن أسعار العدس كانت قد شهدت انخفاضات كبيرة خلال العامين الماضيين.

أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وتكشف تحركات أسعار السلع الغذائية خلال سبتمبر عن تعدد العوامل المؤثرة في السوق، إذ لم يكن ارتفاع الأسعار مرتبطًا بسبب واحد، وإنما اختلفت الأسباب من سلعة إلى أخرى.

وشملت أبرز العوامل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار الأعلاف والخامات، وتحركات الأسعار العالمية، وتكاليف الشحن والتأمين، وأسعار الاستيراد، بالإضافة إلى تغير مستويات الطلب والعوامل الموسمية.

وتظل أسعار السلع الغذائية عرضة للتحرك وفقًا لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يجعل متابعة أسعار الدواجن والبيض والسكر والدقيق والمكرونة والعدس من الأمور التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين.