موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة والقنوات الناقلة.. موقف إمام عاشور من المشاركة

يترقب عشاق كرة القدم قمة نارية تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها البارسا منذ عام 1966.

تعد هذه المشاركة الأولي للأهلي في بطولة كأس خوان جامبر، ويأتي ذلك في إطار افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بحلته الجديدة، وتترقب جماهير الأهلي أداء الفريق تحت قيادة عموته قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وقد أعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حيث تنطلق في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، ويمكنك متابعة المباراة عبر قنوات أون سبورت الناقلة للقمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأهلي ضد برشلونة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد برشلونة

استقر عموته علي تشكيل الفريق لمواجهة برشلونة ومازالت الشكوك تحوم حول فرص مشاركة إمام عاشور في اللقاء بشكل أساسي بسبب انتظامه في التدريبات مؤخرا بعد عودته من الإصابة وحالة اللاعب خلال التدريبات القادمة ستحسم موقفه من المشاركة ومن المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور ، زيزو

خط الهجوم: سفيان بن جديدة ، أشرف بن شرقي ، طاهر محمد طاهر

الأهلي يواصل تدريباته بمعسكر إسبانيا

يواصل فريق تدريباته اليوم الأثنين خلال معسكر الفريق في إسبانيا ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بمشاركة جميع عناصرالفريق وتعد مواجهة برشلونة الودية الثالثة للفريق خلال معسكره بعد مواجهة يوروبا التي انتهت بهزيمة الفريق بنتيجة 2-1 وفوز الأهلي علي بادالونا بثلاثية.

موعد انطلاق بطولة الدوري

يرصد الموجز، موعد انطلاق بطولة الدوري حيث قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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