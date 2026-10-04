حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. تنظيم الاتصالات يحسم الجدل

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%، بعد انتشار أنباء تفيد بوجود اتجاه لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر لرفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وباقات المحمول خلال الفترة المقبلة.

وأثارت هذه الأنباء حالة من التساؤل بين ملايين المستخدمين، خاصة مع اعتماد المواطنين بشكل متزايد على خدمات الإنترنت والمحمول في العمل والدراسة والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية، الأمر الذي جعل أي حديث عن زيادة جديدة في الأسعار محل اهتمام واسع.

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول بنسبة 35%

حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار الإنترنت والمحمول بنسبة 35%، مؤكدًا عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بإقرار هذه الزيادة.

وأوضح الجهاز أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن رفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 35% لا يستند إلى قرار رسمي صادر عنه.

وأكد أن أي تغيير في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول لا يتم اعتماده إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يتم الإعلان عن القرار رسميًا للمواطنين في حال إقراره.

تنظيم الاتصالات يكشف موقفه من زيادة الأسعار

وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحديث عن إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات غير صحيح حتى الآن، مشيرًا إلى عدم وجود قرار رسمي معتمد بشأن هذه الزيادة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تعديل في أسعار خدمات الإنترنت الأرضي أو المحمول سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح، مع الكشف عن تفاصيل القرار ونسب الزيادة وأسبابها، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى المستخدمين.

تحذير من شائعات أسعار الإنترنت

ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة المنشورات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار باقات الإنترنت والمحمول.

وأكد أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية وشركات الاتصالات، وعدم التعامل مع أي أنباء عن زيادة الأسعار باعتبارها حقيقة إلا بعد الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل انتشار معلومات غير مؤكدة بشأن أسعار خدمات الاتصالات، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من القلق بين المستخدمين، خصوصًا مع ارتفاع أهمية الإنترنت في الحياة اليومية.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت؟

حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي يؤكد تطبيق زيادة جديدة بنسبة 35% على أسعار باقات الإنترنت الأرضي أو المحمول.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي زيادة مستقبلية في أسعار خدمات الاتصالات ستحتاج إلى موافقة رسمية، وسيتم الإعلان عنها للمواطنين قبل تطبيقها.

وبالتالي، فإن الأنباء المتداولة حاليًا بشأن زيادة أسعار الإنترنت 35% لا تمثل قرارًا رسميًا معتمدًا حتى هذه اللحظة.

أسعار باقات الإنترنت والمحمول

وتقدم شركات الاتصالات في مصر العديد من الباقات التي تختلف وفقًا لحجم استهلاك العميل واحتياجاته، وتشمل باقات للإنترنت المحمول، وباقات للمكالمات والإنترنت، بالإضافة إلى باقات الإنترنت المنزلي.

أسعار باقات فودافون

تتضمن أبرز باقات الإنترنت التي توفرها فودافون عددًا من الخيارات المختلفة، ومنها باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيهًا، وباقة 3000 ميجابايت بسعر 69 جنيهًا، وباقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيهًا، بالإضافة إلى باقة 18000 ميجابايت بسعر 300 جنيه.

كما توفر الشركة باقات أخرى يومية وأسبوعية، إلى جانب باقات مخصصة للعملاء أصحاب الاستهلاك المرتفع للإنترنت.

أسعار باقات أورنج GO

وتوفر أورنج مجموعة من باقات GO للإنترنت، ومن أبرزها باقة 1400 ميجابايت بسعر 37 جنيهًا، وباقة 6000 ميجابايت بسعر 120 جنيهًا، وباقة 12000 ميجابايت بسعر 225 جنيهًا.

وتقدم الشركة كذلك خيارات إضافية بسعات مختلفة لتلبية احتياجات العملاء.

أسعار باقات إي آند مصر

وتشمل خدمات إي آند مصر باقات كنترول التي تبدأ من 52 جنيهًا، وتوفر وحدات يمكن استخدامها في المكالمات والإنترنت.

كما توفر الشركة باقات حكاية إنترنت المخصصة للبيانات، والتي تبدأ من 46 جنيهًا شهريًا، إلى جانب باقات سوبر كونكت الإضافية التي تبدأ من 10.5 جنيه أسبوعيًا.

أسعار باقات WE

وتقدم شركة WE مجموعة من أنظمة المحمول، من بينها باقات «تظبيط»، والتي تتيح للمستخدم وحدات للمكالمات والإنترنت.

وتشمل الباقات باقة تظبيط 46 بسعر 46 جنيهًا وتوفر 1250 وحدة، وباقة تظبيط 58 بسعر 58 جنيهًا وتوفر 2250 وحدة، وباقة تظبيط 105 بسعر 105 جنيهات وتوفر 5250 وحدة.

كما توفر WE باقات Nitro المخصصة للإنترنت فقط، وبسعات مختلفة تبدأ من الاستخدام المحدود وتصل إلى الباقات المناسبة للاستهلاك المرتفع.

موعد الإعلان عن أي زيادة جديدة

وفي حال اتخاذ قرار رسمي بشأن تعديل أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، فمن المقرر الإعلان عنه من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع توضيح الأسعار الجديدة ونسب الزيادة وآلية تطبيقها.

وينصح المستخدمون بضرورة متابعة المصادر الرسمية وعدم الاعتماد على الأخبار المتداولة دون مصدر، خاصة فيما يتعلق بأسعار باقات الإنترنت والمحمول، لتجنب الوقوع في فخ الشائعات.