أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم الخميس

تشهد الأسواق المصرية، اليوم الخميس، حالة من الهدوء النسبي في أسعار السلع الغذائية، وسط ترقب يومي من المواطنين لحركة أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، مع استمرار توازن العرض والطلب وتوافر نسبي في المعروض، ما ساهم في كبح أي زيادات حادة خلال الفترة الأخيرة.

سجلت الأسواق المصرية اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الأساسية، مع فروق طفيفة بين المحافظات نتيجة تكاليف النقل وتباين حجم الإمدادات.

أسعار اللحوم: بلدي 430، سن 440، فخذ 500، كفتة 350، سجق 375، إنتركوت 430، ماعز 500، مفروم 410–430، كبدة 400–500، ضأن 450، جملي 380.

المجمد: برازيلي 250، مفروم 240، سجق 170، كبدة 160.

الدواجن والبيض: أبيض 82–92، ساسو 114–124، بلدي 115–130، بانيه 205–225.

رومي 150، بط 140، أرانب 130، حمام 200.

البيض 110–120.

الأسماك: بلطي 70–78، بوري 110–280، جمبري 710–1150، سبيط 450–550، كابوريا 350.

الخضروات: طماطم 30–40، فلفل 15–40، بطاطس 12–15، باذنجان 15–30، ليمون 30–40، كوسة 10–15، بصل 10–15، جزر 15–20، قلقاس 20–25، بسلة 40–45.

الفاكهة: موز 30، برتقال 20، كنتالوب 30، تفاح 50–115، جوافة 20–40.

فاكهة فاخرة: كيوي وأفوكادو 200، عنب 160، بطيخ 50–150، مانجو 100.

الموسمي: برحي 70، سيوي 65، فراولة 15، كاكا 50، خوخ 80، برقوق 140، قشطة 160.

الخلاصة:

يعكس المشهد اليوم حالة من التوازن داخل الأسواق المصرية، مدعومة بوفرة المعروض واستقرار سلاسل الإمداد، مع استمرار هدوء نسبي في حركة الأسعار.

