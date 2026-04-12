استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات قبل شم النسيم في مصر

في أجواء يترقب فيها المواطنون حلول موسم شم النسيم، تواصل الأسواق المصرية رسم مشهد اقتصادي هادئ نسبيًا يعكس حالة من التوازن الدقيق بين العرض والطلب، وسط وفرة ملحوظة في المعروض من السلع الغذائية الأساسية.

هذا الاستقرار جاء ليخفف من حدة المخاوف المعتادة من ارتفاعات مفاجئة في الأسعار مع اقتراب المواسم، خاصة في ظل زيادة الإقبال على الشراء استعدادًا للاحتفالات.

أسعار اللحوم اليوم



سجلت أسعار اللحوم استقرارًا ملحوظًا وفقًا لنوع وجودة المنتج، وجاءت على النحو التالي:

اللحم البلدي: 430 جنيهًا

لحم السن: 440 جنيهًا

الفخذ: 500 جنيه

الكفتة: 350 جنيهًا

السجق المخصوص: 375 جنيهًا

الإنتركوت: 430 جنيهًا

الضأن: 450 جنيهًا

المفروم البلدي: 410 – 430 جنيهًا

اللحوم المستوردة: تبدأ من 160 حتى 250 جنيهًا

أسعار الدواجن والبيض



شهدت الدواجن استقرارًا نسبيًا في الأسواق:

الفراخ البيضاء: 82 – 92 جنيهًا للمستهلك

الساسو: 114 – 124 جنيهًا

البلدي: 115 – 130 جنيهًا

البانيه: 205 – 225 جنيهًا

أما البيض:



الأبيض: 115 – 117 جنيهًا

الأحمر: 117 – 122 جنيهًا

البلدي: 112 – 114 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

البلطي: 70 – 78 جنيهًا

البوري: 110 – 280 جنيهًا

الجمبري: 710 – 1150 جنيهًا

السبيط: 450 – 550 جنيهًا

الكابوريا: 350 جنيهًا

أسعار الخضروات والفاكهة



جاءت أسعار الخضروات والفاكهة في نطاق مستقر نسبيًا:

الطماطم: 20 – 25 جنيهًا

البطاطس: 10 – 13 جنيهًا

الفلفل: 12 – 35 جنيهًا

البامية: 80 – 100 جنيه



اسعار الفاكهة:



البرتقال: 10 – 14 جنيهًا

الموز: 20 – 25 جنيهًا

التفاح: 65 – 90 جنيهًا



خلاصة المشهد :



تؤكد حركة الأسواق اليوم حالة من الهدوء النسبي المدعوم بوفرة المعروض، ما ساهم في ضبط الأسعار والحد من أي زيادات مفاجئة، خاصة مع اقتراب شم النسيم، وسط استمرار التفاوت الطفيف بين المناطق وفقًا لجودة السلع وتكاليف النقل.