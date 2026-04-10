استقرار نسبي في أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات اليوم الجمعة

تشهد الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 حالة من الهدوء النسبي في حركة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط ترقب مستمر من المواطنين لأي تغيرات قد تطرأ على أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفاكهة.

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بوفرة المعروض وتحسن نسبي في حركة التداول، رغم استمرار فروق الأسعار بين منطقة وأخرى وفقًا لعوامل النقل وحجم الطلب.

وشهدت الأسواق المحلية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، مع تسجيل تباين محدود في بعض الأصناف نتيجة اختلاف الجودة وتكاليف التوزيع، وهو ما انعكس على حركة البيع داخل الأسواق المختلفة.

أسعار اللحوم اليوم (جنيه/للكيلو)



استقرت أسعار اللحوم عند مستوياتها السابقة مع اختلافات طفيفة حسب النوع والجودة:

اللحم البلدي: 430 جنيهًا

لحم السن: 440 جنيهًا

الفخذ: 500 جنيه

الكفتة: 350 جنيهًا

السجق المخصوص: 375 جنيهًا

الإنتركوت: 430 جنيهًا

لحم الماعز: 500 جنيه

المفروم البلدي: 410 – 430 جنيهًا

المكعبات البقري: 320 جنيهًا

الكبدة البلدي: 400 – 500 جنيه

الضأن: 450 جنيهًا

اللحوم الجملي: 380 جنيهًا

اللحوم المستوردة والمجمدة:

البرازيلي: 250 جنيهًا

المفروم المجمد: 240 جنيهًا

السجق المجمد: 170 جنيهًا

الكبدة المجمدة: 160 جنيهًا



أسعار الأسماك اليوم (جنيه/للكيلو)

سجلت الأسماك استقرارًا نسبيًا مع تباين في الأسعار حسب النوع والحجم:

البلطي: 85 – 100 جنيه

البوري: 175 – 250 جنيهًا

الدنيس: 350 – 475 جنيهًا

القاروص: 170 – 270 جنيهًا

السبيط: نحو 250 جنيهًا

الثعابين: 90 – 280 جنيهًا

أسعار الجملة (سوق العبور):

البلطي: 59 – 64 جنيهًا

البوري: 100 – 240 جنيهًا

الكابوريا: 50 – 180 جنيهًا

الدنيس: 275 – 425 جنيهًا

الجمبري: 250 – 1000 جنيه للكيلو حسب الحجم

أسعار الدواجن اليوم (جنيه/للكيلو)



حافظت الدواجن على استقرارها النسبي داخل الأسواق:

الفراخ البيضاء: 76 – 86 جنيهًا

الساسو: 109 – 119 جنيهًا

البلدي: 115 – 130 جنيهًا

مشتقات الدواجن:



البانيه: 200 – 230 جنيهًا

البانيه الفاخر: 230 – 240 جنيهًا

الكبد والقوانص: 100 – 110 جنيهات

الدبابيس: 100 – 120 جنيهًا

صدور الدجاج: 160 – 255 جنيهًا

أسعار البيض (الكرتونة):

الأحمر: 125 – 135 جنيهًا

الأبيض: 125 – 130 جنيهًا

البلدي: 145 – 150 جنيهًا

أسعار الخضروات اليوم (جنيه/للكيلو)

شهدت الخضروات تباينًا محدودًا في الأسعار:

الطماطم: 20 – 35 جنيهًا

البطاطس: 12 جنيهًا

القلقاس: 25 جنيهًا

الخيار: 29 جنيهًا

البصل: 12 – 15 جنيهًا

الثوم الجديد: 10 جنيهات

الشطة: 30 جنيهًا

الملوخية: 40 جنيهًا

الباذنجان: 11 – 30 جنيهًا

الفلفل الألوان: 80 جنيهًا

الكوسة والجزر: 20 جنيهًا

السبانخ: 16 جنيهًا

الليمون: 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة عند مستوياتها المعتادة:

الفراولة: 20 جنيهًا

البرتقال: 15 جنيهًا

الجوافة: 25 جنيهًا

الموز: 30 جنيهًا

التفاح: 65 – 90 جنيهًا



خلاصة المشهد



تعكس حركة الأسواق اليوم حالة من التوازن النسبي في أسعار السلع الغذائية، مدعومة بوفرة المعروض، مما ساهم في الحد من أي ارتفاعات حادة، رغم استمرار بعض الفروقات السعرية بين المناطق وفقًا لآليات العرض والطلب وتكاليف النقل.



