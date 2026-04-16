استقرار نسبي بأسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة اليوم الخميس في مصر

تشهد الأسواق المصرية اليوم الخميس حالة من الهدوء النسبي في أسعار السلع الغذائية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، باعتبارها المكونات الأساسية للإنفاق اليومي للأسر المصرية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل الأسواق، مع استمرار فروق طفيفة في الأسعار بين المناطق المختلفة، نتيجة اختلاف تكاليف النقل ومستوى الإتاحة، إلى جانب تأثير محدود للتغيرات العالمية على بعض السلع.

وفيما يلي رصد لأحدث أسعار السلع الغذائية المتداولة في الأسواق اليوم:

أسعار اللحوم:

اللحم البلدي: 430 جنيهًا

لحم السن: 440 جنيهًا

الفخذ: 500 جنيه

الكفتة: 350 جنيهًا

السجق: 375 جنيهًا

الإنتركوت: 430 جنيهًا

لحم الماعز: 500 جنيه

المفروم البلدي: 410 – 430 جنيهًا

الكبدة البلدي: 400 – 500 جنيه

الضأن: 450 جنيهًا

الجملي: 380 جنيهًا

اللحوم المستوردة والمجمدة:

اللحم البرازيلي: 250 جنيهًا

المفروم المجمد: 240 جنيهًا

السجق المجمد: 170 جنيهًا

الكبدة المجمدة: 160 جنيهًا

أسعار الدواجن:

الفراخ البيضاء: 82 – 92 جنيهًا

الفراخ الساسو: 114 – 124 جنيهًا

الفراخ البلدي: 115 – 130 جنيهًا

البانيه: 205 – 225 جنيهًا

مشتقات الدواجن:

الديك الرومي: 150 جنيهًا

البط البلدي: 140 جنيهًا

الأرانب: 130 جنيهًا

الحمام: 200 جنيه

أسعار البيض:



البيض الأحمر: 110 – 120 جنيهًا

البيض الأبيض: 110 – 120 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية:



البلطي: 70 – 78 جنيهًا

البوري: 110 – 280 جنيهًا

الجمبري: 710 – 1150 جنيهًا

السبيط: 450 – 550 جنيهًا

الكابوريا: 350 جنيهًا

أسعار الخضروات:



الطماطم: 25 – 30 جنيهًا

البطاطس: 13 – 15 جنيهًا

الكوسة: 8 – 12 جنيهًا

الفاصوليا: 15 – 30 جنيهًا

الخيار: 11 – 15 جنيهًا

البامية: 80 – 100 جنيه

أسعار الفاكهة:



الليمون: 20 – 25 جنيهًا

البرتقال: 13 – 15 جنيهًا

الموز: 20 – 25 جنيهًا

التفاح: 65 – 90 جنيهًا

خلاصة المشهد:



يعكس المشهد الحالي للأسواق حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية، مدعومًا بوفرة المعروض واستقرار سلاسل الإمداد، ما أسهم في الحد من أي تحركات سعرية حادة خلال تعاملات اليوم.



ورغم استمرار بعض الفروقات البسيطة بين المحافظات، فإن الأسواق بشكل عام تتجه نحو حالة من التوازن، وهو ما يخفف من الضغوط على المستهلكين ويعزز استقرار حركة الشراء خلال هذه الفترة.